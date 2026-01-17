Η πρωτοβουλία διακυβέρνησης της Κίνας συνάδει με το όραμα της Τουρκίας για μια νέα παγκόσμια τάξη

Καθώς οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ αποσύρονται από τις παγκόσμιες δεσμεύσεις τους, το Πεκίνο παρεμβαίνει για να καλύψει το κενό σε έναν αναδιοργανωμένο και πολυπολικό κόσμο.