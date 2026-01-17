80 χρόνια μετά τη Χιροσίμα, η πυρηνική απειλή εξακολουθεί να επικρατεί
Καθώς ο κόσμος τιμά την 80ή επέτειο των ατομικών βομβαρδισμών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, οι ιστορίες των επιζώντων και οι κλιμακούμενες πυρηνικές εντάσεις καθιστούν σαφές ένα πράγμα: μόνο η πλήρη κατάργηση μπορεί να τερματίσει την απειλή.
Η περικοπή της διεθνούς βοήθειας καθιστά αναγκαίες αδύνατες επιλογές, εντείνει τις παγκόσμιες κρίσεις και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ευάλωτων παιδιών - πρόκειται για μια ηθική αποτυχία και ένα στρατηγικό λάθος.