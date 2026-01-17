OPINION
Γερουσιαστές των ΗΠΑ νομοσχέδιο για να σταματήσουν τον Τραμπ από το να καταλάβει τη Γροιλανδία
Η διακομματική νομοθεσία θα εμποδίσει τις ΗΠΑ να καταλάβουν και να ελέγχουν το έδαφος των μελών του ΝΑΤΟ χωρίς τη συναίνεσή τους.
Σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας στη συμφωνία για την προστασία των ωκεανών
Η Συνθήκη για τις Ανοιχτές Θάλασσες σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στα διεθνή ύδατα, καθιερώνοντας ένα νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων αλιείας.
Το Ισραήλ θα διακόψει το ρεύμα και το νερό σε κτίρια της UNRWA στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ
Οι ισραηλινές αρχές εξέδωσαν ειδοποιήσεις για την αποσύνδεση των κοινωφελών υπηρεσιών από τις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, βάσει ενός νόμου που εγκρίθηκε από την Κνεσέτ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.