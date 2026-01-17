Γερουσιαστές των ΗΠΑ νομοσχέδιο για να σταματήσουν τον Τραμπ από το να καταλάβει τη Γροιλανδία

Η διακομματική νομοθεσία θα εμποδίσει τις ΗΠΑ να καταλάβουν και να ελέγχουν το έδαφος των μελών του ΝΑΤΟ χωρίς τη συναίνεσή τους.