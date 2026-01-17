| Ellinika
Τραμπ: "Μιλάμε με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία"
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δηλώνει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και υπαινίσσεται δασμούς καθώς η Δανία απορρίπτει σταθερά οποιαδήποτε πώληση του αρκτικού εδάφους
Ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις στο Ιράν αυξήθηκε τους 2.677
Σύμφωνα με την HRANA, οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 19.907 άνθρωποι έχουν επίσης συλληφθεί
Σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας στη συμφωνία για την προστασία των ωκεανών
Η Συνθήκη για τις Ανοιχτές Θάλασσες σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στα διεθνή ύδατα, καθιερώνοντας ένα νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων αλιείας.
Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ στην Ελλάδα
Η παραίτηση ήρθε λίγες ώρες μετά την επίσημη έκθεση για το μπλακ άουτ της 4ης Ιανουαρίου, η οποία ανέφερε ότι η δυσλειτουργία στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας οφειλόταν σε «παρωχημένη τεχνολογία».
Ο Τραμπ απειλεί με "πολύ ισχυρή δράση" το Ιράν αν οι διαδηλωτές οδηγηθούν στην κρεμάλα
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι το "εγχειρίδιο" της Ουάσινγκτον θα αποτύχει ξανά
Το Ισραήλ θα διακόψει το ρεύμα και το νερό σε κτίρια της UNRWA στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ
Οι ισραηλινές αρχές εξέδωσαν ειδοποιήσεις για την αποσύνδεση των κοινωφελών υπηρεσιών από τις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, βάσει ενός νόμου που εγκρίθηκε από την Κνεσέτ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
