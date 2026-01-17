|
Εξελίξεις στη Συρία μετά την επανάσταση
Ο επικεφαλής του ΟΗΕ και ο πρόεδρος της Συρίας συζητούν για τη μεταβατική πολιτική
Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε για έναν χωρίς αποκλεισμούς διάλογο και ευρεία συμμετοχή καθώς οι δύο πλευρές εξερευνούν τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ΟΗΕ και της Συρίας.
Η Συρία κατηγορεί τους τρομοκράτες των SDF για την επίθεση στην ύπαιθρο του Χαλεπίου
Το υπουργείο Άμυνας διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα μέσων που συνδέονται με τις SDF, τα οποία κατηγορούν τον συριακό στρατό για τον βομβαρδισμό του χωριού Αμ Τίνα.
Αλ Μπασίρ: Η Συρία θα υπογράψει συμφωνία για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία
Ο υπουργός Ενέργειας της Συρίας σημείωσε ότι ο αγωγός θα επιτρέψει την προμήθεια 6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου την ημέρα για την τροφοδότηση των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής στη Συρία.
Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στο προεδρικό μέγαρο της Συρίας
Η Δαμασκός εκλαμβάνει την επίθεση ως σκόπιμη αποσταθεροποίηση των προσπαθειών συμφιλίωσης και επιβολής ελέγχου.
Η Τουρκία ζητά υποστήριξη της πολιτικής μετάβασης στη Συρία και άρση των κυρώσεων
Το Υπουργείο Εξωτερικών σκιαγραφεί τον οδικό χάρτη της Τουρκίας για περιφερειακή σταθερότητα, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ανανεωμένη συνεργασία με τη Δαμασκό.
Σ. Αραβία και Κατάρ θα αποπληρώσουν χρέος 15 εκατ. δολ. της Συρίας στην Παγκόσμια Τράπεζα
Οι δύο χώρες ανέφεραν ότι η αποπληρωμή του χρέους θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανάκαμψης της Συρίας.
