Το διεθνές όργανο που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας θα ανακοινωθεί έως το τέλος του 2025

Σύμφωνα με το AP, το οποίο επικαλείται Άραβες και Δυτικούς αξιωματούχους, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός που διαμεσολαβείται από τις ΗΠΑ