Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε αρκετές περιοχές σε όλη τη Γάζα παρά την κατάπαυση του πυρός
Το Ισραήλ παραβίασε για ακόμη μια φορά την κατάπαυση του πυρός με τις επιθέσεις που διοργάνωσε στη Ραφάχ, την Πόλη της Γάζας και το προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης: Αρχές Ιανουαρίου η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα
Το ισραηλινό Channel 13 αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον έχει ενημερώσει το Ισραήλ και τους διαμεσολαβητές ότι το επόμενο στάδιο της συμφωνίας θα ξεκινήσει σύντομα.
Το Ισραήλ αποφυλάκισε 11 Παλαιστίνιους από τη Γάζα μετά από μήνες κράτησης
Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις μετά την αποφυλάκισή τους, σύμφωνα με το γραφείο των κρατουμένων.
Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές σε πολλές περιοχές στη Γάζα παρά την κατάπαυση του πυρός
Σύμφωνα με μάρτυρες υπήρξαν επιθέσεις πυροβολικού στον Χαν Γιούνις, τη Ράφα και τη Λωρίδα της Γάζας.
ΠΟΥ: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στoίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 άτομα στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπόδια στην παράδοση αντιδραστηρίων εργαστηρίου και διαγνωστικού εξοπλισμού στη Γάζα. Σημειώνεται ότι πολλά είδη έχουν απορριφθεί στην είσοδο αφού ταξινομήθηκαν ως διπλής χρήσης.
Χαμάς: Είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τα όπλα σε μια παλαιστινιακή αρχή 'εάν τελειώσει η κατοχή'
Η παλαιστινιακή ομάδα αντίστασης σημείωσε ότι αποδέχεται την ανάπτυξη δυνάμεων του ΟΗΕ που έχουν ως καθήκον την παρακολούθηση των συνόρων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την κατάπαυση του πυρός.
