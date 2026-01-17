OPINION
Το διεθνές όργανο που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας θα ανακοινωθεί έως το τέλος του 2025
Σύμφωνα με το AP, το οποίο επικαλείται Άραβες και Δυτικούς αξιωματούχους, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός που διαμεσολαβείται από τις ΗΠΑ
ΠΟΥ: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στoίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 άτομα στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπόδια στην παράδοση αντιδραστηρίων εργαστηρίου και διαγνωστικού εξοπλισμού στη Γάζα. Σημειώνεται ότι πολλά είδη έχουν απορριφθεί στην είσοδο αφού ταξινομήθηκαν ως διπλής χρήσης.