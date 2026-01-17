Βίντεο
Το ιστορικό των ΗΠΑ στη σύλληψη ξένων ηγετών
03:00
Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας
00:32
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο Κολομβιανός ηγέτης πρέπει να φυλάει τα οπίσθια του
00:49
Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν προς τη Γάζα ενώ γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά
00:20
ΓΝΩΜΕΣ
ΔΟΕ: Οι Ρώσοι δεν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απαγόρευσε τη συμμετοχή της Ρωσίας και τη Λευκορωσίας στους αγώνες εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Η Ευρώπη απορρίπτει την προσπάθεια του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας
"Ενώ ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ ισχυρίστηκε ότι καμία χώρα δεν θα συγκρουστεί με την Ουάσιγκτον για το θέμα της Γροιλανδίας, ηγέτες ανά την Ευρώπη υπογράμμισαν το δικαίωμα της Γροιλανδίας να καθορίζει το μέλλον της και την κυριαρχία της"