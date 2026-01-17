ΔΟΕ: Οι Ρώσοι δεν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απαγόρευσε τη συμμετοχή της Ρωσίας και τη Λευκορωσίας στους αγώνες εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.