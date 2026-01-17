| Ellinika
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τραμπ: "Μιλάμε με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία"
Ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις στο Ιράν αυξήθηκε τους 2.677
Σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας στη συμφωνία για την προστασία των ωκεανών
Βίντεο
Το ιστορικό των ΗΠΑ στη σύλληψη ξένων ηγετών
03:00
Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας
00:32
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο Κολομβιανός ηγέτης πρέπει να φυλάει τα οπίσθια του
00:49
Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν προς τη Γάζα ενώ γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά
00:20
Ο πρέσβης της Τουρκίας στη Ουάσιγκτον συναντήθηκε με την Αμερικανίδα γερουσιάστρια Σλότκιν
Αξιωματούχοι της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών περιέγραψαν τις συνομιλίες ως παραγωγικές και σημείωσαν τη σημασία του διαλόγου και του συντονισμού στη συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον.
Ο πρέσβης της Τουρκίας στη Ουάσιγκτον συναντήθηκε με την Αμερικανίδα γερουσιάστρια Σλότκιν
ΓΝΩΜΕΣ
opinion
Η ΕΕ αρνείται να αναγνωρίσει την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας
Η εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε ότι η δημοκρατική μετάβαση πρέπει να περιλαμβάνει "δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες της αντιπολίτευσης".
Η ΕΕ αρνείται να αναγνωρίσει την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας
Η Ευρώπη απορρίπτει την προσπάθεια του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας
"Ενώ ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ ισχυρίστηκε ότι καμία χώρα δεν θα συγκρουστεί με την Ουάσιγκτον για το θέμα της Γροιλανδίας, ηγέτες ανά την Ευρώπη υπογράμμισαν το δικαίωμα της Γροιλανδίας να καθορίζει το μέλλον της και την κυριαρχία της"
Η Ευρώπη απορρίπτει την προσπάθεια του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας
Η Κούβα καλεί για συλλογική άμυνα έναντι των απειλών των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική
Η Αβάνα απαιτεί την άμεση αποφυλάκιση του Βενεζουελανού ηγέτη Μαδούρο και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ ως "υπαρξιακή απειλή για όλες τις πολιτικές και ιδεολογικές γραμμές".
Η Κούβα καλεί για συλλογική άμυνα έναντι των απειλών των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική
H πρωθυπουργός της Δανίας καλεί τον Τραμπ να σταματήσει τις απειλές για την κατάληψη της Γροιλανδίας
"Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν οποιαδήποτε από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας," δήλωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν.
H πρωθυπουργός της Δανίας καλεί τον Τραμπ να σταματήσει τις απειλές για την κατάληψη της Γροιλανδίας
Ο Μαμντάνι τηλεφώνησε τον Τραμπ για να εκφράσει την αντίθεση του στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα
Ο Δήμαρχος της Ν.Υόρκης προειδοποιεί ότι η σύλληψη και η μεταφορά του Μαδούρο στις ΗΠΑ κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο και να θέσει σε κίνδυνο τις βενεζουελανικές κοινότητες στη χώρα.
Ο Μαμντάνι τηλεφώνησε τον Τραμπ για να εκφράσει την αντίθεση του στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα