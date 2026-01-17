Η Τουρκία χαιρέτησε την επιστροφή των αρχαιολογικών ευρημάτων της Ανατολίας από τις ΗΠΑ

Η τελετή παράδοσης στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί μια ακόμη νίκη στην εκστρατεία της Άνκαρα για την ανάκτηση αρχαιοτήτων που είχαν λαθρεμπορευθεί στο εξωτερικό.