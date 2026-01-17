ΓΝΩΜΕΣ
Η Τουρκία χαιρέτησε την επιστροφή των αρχαιολογικών ευρημάτων της Ανατολίας από τις ΗΠΑ
Η τελετή παράδοσης στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί μια ακόμη νίκη στην εκστρατεία της Άνκαρα για την ανάκτηση αρχαιοτήτων που είχαν λαθρεμπορευθεί στο εξωτερικό.
Η Τουρκία εγκανίασε το πρώτο εθνικό πρόγραμμα ετοιμότητας στις καταστροφές για τα μικρά παιδιά
Ένα νέο εθνικό πρόγραμμα της AFAD και του Save the Children Türkiye στοχεύει να βοηθήσει παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών να κατανοήσουν τους κινδύνους του κλίματος και των καταστροφών μέσω παιχνιδιών, τραγουδιών και τέχνης.
Παγκόσμια Ημέρα Τουρκικής Γλώσσας: Γιατί έχει σημασία για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά
Μια απόφαση που υιοθετήθηκε στη Σαμαρκάνδη αναγνωρίζει τις τουρκικές γλώσσες ως κοινή παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά - συνδέοντας αρχαίες επιγραφές με τη σύγχρονη διπλωματία, την εκπαίδευση και την ταυτότητα.