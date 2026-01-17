| Ellinika
«Ψηφιακή συνείδηση»: Το Ίδρυμα Τουρκικής Γλώσσας ανακοίνωση τη λέξη του 2025
Το TDK σημειώνει ότι ο όρος αντικατοπτρίζει πώς στην ψηφιακή εποχή, η συνείδηση, η ευθύνη και η δράση έχουν περιοριστεί σε ένα απλό «κλικ».
Η Τουρκία εγκανίασε το πρώτο εθνικό πρόγραμμα ετοιμότητας στις καταστροφές για τα μικρά παιδιά
Ένα νέο εθνικό πρόγραμμα της AFAD και του Save the Children Türkiye στοχεύει να βοηθήσει παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών να κατανοήσουν τους κινδύνους του κλίματος και των καταστροφών μέσω παιχνιδιών, τραγουδιών και τέχνης.
Η συμπαραγωγή της TRT «Palestine 36» στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας
Η ταινία ρίχνει φως σε μια καθοριστική στιγμή της παλαιστινιακής ιστορίας, τη μεταβίβαση παλαιστινιακής γης από τους Βρετανούς σε Εβραίους μετανάστες.
Παγκόσμια Ημέρα Τουρκικής Γλώσσας: Γιατί έχει σημασία για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά
Μια απόφαση που υιοθετήθηκε στη Σαμαρκάνδη αναγνωρίζει τις τουρκικές γλώσσες ως κοινή παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά - συνδέοντας αρχαίες επιγραφές με τη σύγχρονη διπλωματία, την εκπαίδευση και την ταυτότητα.
Κυκλοφορεί το βιβλίο "Δολοφονώντας την Αλήθεια" σχετικά με τη στοχοποίηση των δημοσιογράφων στη Γάζα
Το βιβλίο βασισμένο σε αποδείξεις περιγράφει την εσκεμμένη καταστροφή της υποδομής επικοινωνιών από το Ισραήλ και τις προσπάθειές του να φιμώσει τις φωνές που αποκαλύπτουν την αλήθεια.
Πλησιάζει χειμώνας: Πυρετώδεις προετοιμασίες στις τουρκικές κουζίνες
Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει, οι νοικοκυρές μετατρέπουν τις κουζίνες και τα μπαλκόνια τους σε εποχιακά εργαστήρια, συντηρώντας ντομάτες, πιπεριές, φρούτα και δημητριακά για τον επερχόμενο χειμώνα.
