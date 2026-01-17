Ιερή Κατοχή: Κλοπή των Παλαιστινιακών Εδαφών

Η ζωή ενός ακρωτηριασμένου Παλαιστίνιου αθλητή στη Γάζα«Η ζωή μου χωρίστηκε στα δύο»:Ο Παλαιστίνιος αθλητής Μοχάμεντ Αχμάντ Αμπού Μπαΐντ, από τη συνοικία Σουτζάια της Γάζας, έχασε το πόδι του στον πόλεμο του 2014.
Η αντίσταση της 15ης Ιουλίου: ΤσενγκέλκοϊΤο Τσενγκέλκιοϊ, μια περιοχή της Ιστάνμπουλ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντίσταση κατά της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία το 2016.
Η Ηχώ ενός Ολοκαυτώματος
Ο επιζών του Ολοκαυτώματος, Στίβεν Κάπος και η Σόνια Λίντεν (Sonja Linden), κόρη ενός επιζώντος, εντοπίζουν ανατριχιαστικούς παραλληλισμούς μεταξύ των ναζιστικών θηριωδιών και των γεγονότων στη Γάζα
Η Τουρκία αναδεικνύεται σε μεγάλη δύναμη στις σπάνιες γαίεςΔιαθέτοντας το δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα σπάνιων γαιών στον κόσμο, η Τουρκία ετοιμάζεται να αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού στους τομείς της τεχνολογίας και της άμυνας.
Σύντομη ιστορία των παρεμβάσεων των ΗΠΑ στη Λατινική ΑμερικήΗ στρατιωτική επίθεση που πραγματοποίησε η Ουάσιγκτον κατά της Βενεζουέλας στις 3 Ιανουαρίου έφερε ξανά στο προσκήνιο το μακροχρόνιο μοντέλο παρέμβασης των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις της Λατινικής Αμερικής.
EXPLAINER
Είναι το ChatGPT ο ψυχαναλυτής σας;Mπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διαχειριστεί πραγματικά την ψυχική σας υγεία; Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πραγματική ανθρώπινη υποστήριξη.
Το ζήτημα του GB NewsΣύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Παρακολούθησης Μέσων Ενημέρωσης, η GB News αναφέρθηκε στους Μουσουλμάνους ή στο Ισλάμ περισσότερες από 17.000 φορές, κυρίως μέσα σε ένα αρνητικό και προκλητικό πλαίσιο.
Η σιωπηλή εξαφάνιση των τουρκικών σχολείων στη Δυτική ΘράκηΠερισσότερο από το 70% των σχολείων της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη έχει εξαφανιστεί. Η τοπική τουρκική κοινότητα επισημαίνει ότι το κλείσιμο των σχολείων αποτελεί μέρος των πολιτικών αφομίωσης.
Η ζωή στη σκιά της αιθαλομίχληςΥπολογίζεται ότι 7 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως από ασθένειες που σχετίζονται με τη συνεχή εισπνοή ενός τοξικού κοκτέιλ ρύπων που ονομάζεται αιθαλομίχλη. Αυτή είναι η ιστορία του πώς ο αέρας μας μάς σκοτώνει αργά.
Η προσφορά της Paramount για τη Warner Bros
Η εχθρική προσφορά της Paramount για τη Warner Bros Discovery (WBD) δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική κίνηση.
Γάζα: Παραμένουν ισραηλινές νάρκες που δεν εξερράγησανΕνώ το Ισραήλ συνεχίζει τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς εναντίον της Γάζας, χιλιάδες μη εκραγέντα πυρομαχικά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Το Τελ Αβίβ, εμποδίζει την είσοδο του εξοπλισμού που απαιτείται για την εκκαθάρισή τους.
ΚΟΣΜΟΣ
Το ιστορικό των ΗΠΑ στη σύλληψη ξένων ηγετώνΟ Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έγινε ο τελευταίος από τους πολλούς ξένους ηγέτες που συνελήφθησαν από τις ΗΠΑ.
Εξορία Παλαιστινίων με πτήσεις τσάρτερ Ένα σκοτεινό δίκτυο πτήσεων τσάρτερ με ισραηλινές διασυνδέσεις μεταφέρει Παλαιστινίους εκτός της Γάζας χωρίς σαφή έγγραφα. Μεταξύ των προορισμών είναι και η Νότια Αφρική, η οποία αναφέρει ότι δεν είχε ποτέ ενημερωθεί για τις πτήσεις.
Ο Ομράν Ντακνίς, το σύμβολο του πολέμου στη ΣυρίαΟ Ομράν Ντακνίς, το αγοράκι από τη Συρία του οποίου η εικόνα μέσα σε ασθενοφόρο, καλυμμένος με σκόνη και αίματα, έκανε το γύρο του κόσμου το 2016, διηγείται την ιστορία του τώρα, στην πρώτη επέτειο της πτώσης του καθεστώτος Άσαντ.
Ακολουθώντας τα ίχνη του χρήματος πίσω από τα ισραηλινά όπλαΕν μέσω της γενοκτονίας στη Γάζα, οι κορυφαίες ισραηλινές αμυντικές εταιρείες είδαν τα έσοδά τους να εκτοξεύονται, φτάνοντας στο ρεκόρ των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, αυξημένα κατά 13%.
«Η οικογένεια θα ξανασμίξει…παρόλο που είναι μόνο λείψανα.»Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια κάτω από τα ερείπια, οι σοροί και τα λείψανα τεσσάρων παιδιών της οικογένειας Αμπού Χαντρούς από την Παλαιστίνη ανασύρθηκαν και «επανενώθηκαν» με τους γονείς και την αδελφή τους.
Απεργία πείνας στις βρετανικές φυλακές για την ΠαλαιστίνηΟκτώ πολιτικοί κρατούμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιούν επ’ αόριστον απεργία πείνας, τη μεγαλύτερη συντονισμένη κινητοποίηση του είδους στις βρετανικές φυλακές από τη δεκαετία του 1980.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Η Τουρκία θέτει σε λειτουργία τον Ατσάλινο Θόλο Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο «Ατσάλινος Θόλος» έχει οδηγήσει την αεράμυνα της Τουρκίας σε «διαφορετικό επίπεδο», προσθέτοντας ότι η χώρα έχει προσθέσει σημαντική ώθηση στο σύστημα πυραυλικής άμυνας.
1071: Το Άνοιγμα της Ανατολίας στην τουρκική κυριαρχίαΣήμερα, συμπληρώνονται 954 χρόνια από τις 26 Αυγούστου. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι έγραψαν τη δική τους μοίρα στο Μαλάζγκιρτ.
Το 1071 δεν ήταν απλώς μια νίκη, ήταν η γέννηση ενός έθνους, το άνοιγμα της Ανατολίας στην τουρκική εποχή.
Πιστεύω ότι θα προκριθούμε στο Μουντιάλ«Στον αγωνιστικό χώρο, δεν τα παρατάμε ποτέ. Γιατί το να τα παρατάς δεν ταιριάζει ποτέ ούτε στην Εθνική ομάδα της Τουρκίας, ούτε σε έναν Τούρκο». Ο Τούρκος διεθνής ποδοσφαιριστής, Μερίχ Ντεμιράλ, μιλά για την τιμή, την πίεση και την ευθύνη.
Ο Ερντογάν κάνει πάντα αναφορά στην Παλαιστίνη στις ομιλίες Η Παλαιστίνη αποτέλεσε το κυρίαρχο θέμα όλων των ομιλιών του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 2009 και έπειτα.
Η τουρκική τέχνη της κεραμικήςΑπό το χώμα στην τέχνη.
Κεραμικά εμπνευσμένα από τη φύση, πλασμένα με το χέρι και μεταμορφωμένα σε ομορφιές.
Τα κεραμικά είναι κάτι περισσότερο από αντικείμενα· είναι αντανακλάσεις αρμονίας, παράδοσης και μορφής.
Ερντογάν: Το Ισραήλ διαπράττει “γενοκτονία" στη ΓάζαΣε αποκλειστική συνέντευξη στο Fox News, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει “απόλυτη γενοκτονία” στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον Νετανιάχου και υπογράμμισε ότι η Χαμάς είναι αντ