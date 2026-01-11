| Macedonian
РЕГИОНПОЛИТИКАТУРКИЈЕТЕМИМИСЛЕЊЕВОЈНА ВО ГАЗА
Во Гостивар, Маврово – Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа повторени избори за градоначалник
Во општините Гостивар, Маврово – Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа денеска се одржуваат повторени избори за градоначалник откако на првиот круг на локалните избори на 19 октомври
Раст на онлајн трансакциите од 30% во првите девет месеци од 2025 година
Студија: Музичарите од Балканот систематски маргинализирани од ЕУ
Секој македонски граѓанин изминатата година создал по 438 килограми комунален отпад
Мелони: Европа треба повторно да го отвори дијалогот со Русија
Италијанската премиерка смета дека е прерано Русија да се врати во групата Г7 и истакна дека дека Италија нема намера да испраќа војници во Украина за да помогне во гарантирањето на иден мировен договор
Ердоган им подаде рака на солидарност на Палестинците за одржување на духот на отпор
Туркије понудила да испрати контејнери со хуманитарна помош во Газа, вклучително и преку механизмите на ОН, но дека израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги отфрлил овие иницијативи
Неконтролираната употреба на додатоци на витамин Д може да предизвика труење
Прекумерниот внес може да доведе до високи нивоа на калциум, оштетување на бубрезите и компликации што го загрозуваат животот, предупредува ендокринолог повикувајќи на медицински надзор
Студија: Mикропластиката ја ослабува улогата на океаните во апсорпцијата на ЦО2
Истражувачите велат дека загадувањето со пластика ја поткопува улогата на океаните како клучен природен тампон против климатските промени
Научниците тврдат дека ДНК траги од Леонардо да Винчи може да се најдат на неговите уметнички дела
Грок го ограничува генерирањето слики поради дипфејк порнографијата
Кина врши ревизија на преземањето на Манус од страна на Мета
Грок под притисок откако заштитните мерки не успеаја да блокираат сексуални слики од малолетници
Рекламирањето на брза храна од денеска е забрането во Велика Британија
Зад ѕидовите на НУБ „Св Климент Охридски“
Нов „Гватанамо“ за „неподобните“ државни лидери
Заборавената магија на новогодишните честитки
ПРЕГЛЕД 2025: Клучни настани во регионот
Украина и Газа – воени жаришта кои ја одбележаа 2025, а ке бидат актуелни и во 2026
Низ просториите на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“
Димитријевиќ е нов кошаркар на Баерн
Манчестер Јунајтед му даде отказ на тренерот Аморим
Ѓоковиќ: Целта ми е настап на ЛОИ 2028
Во Скопје претставена поштенска марка со ликот на Алија Изетбеговиќ
Дневни блиц вести 09.01.2026
БалканКаст - Подемот на турската одбранбена индустрија
БалканКаст: Три балкански држави го делат, но кој ќе го спаси Преспанското Езеро
БалканКаст: Како геополитиката ќе ја обликува македонската брза пруга
Негативниот наратив кон мигрантите и бегалците му штети на јавниот интерес
Киднапирањето не го поништува судењето во САД, но Мадуро може да добие „имунитет на шеф на држава“
Крајбрежната стража на САД се качи на петти танкер за нафта за да ги спречи испораките на Венецуела
Германија вети целосна солидарност со Данска по заканите од САД за анексија на Гренланд
НИС договори увоз на нафта преку ЈАНАФ, испорака на првите количини во текот на следната недела
Завршено пребројувањето на гласовите на Косово: Самоопределување освои 57 места во Парламентот
Рама за поплавите во Албанија: Ќе ги исполниме сите обврски кон засегнатото население
Фон дер Лајен: Европа целосно ќе ги поддржи закрепнувањето и обновата на Сирија
Кличко ги повика жителите на Киев да го напуштат градот, половина од станбените згради без греење
Земјите од ЕУ го поддржаа трговскиот договор со Меркосур
Хамнеи: Иран нема да попушти пред демонстрантите кои протестираат за да го задоволат Трамп
Сопствениците на барот Констелејшн за првпат пред судот поради смртоносниот пожар во Кранс-Монтана
Клучни избори што треба да се следат низ цела Европа во 2026 година
Гувернерот Славески очекува пад на инфлацијата и раст на економијата во 2026 година
Туркије го осудува нападот врз училиштето на турското малцинство во Грција и бара правда
Зеленски: Русија со 242 дронови, 13 балистички ракети и Oрешник ја нападна Украина синоќа