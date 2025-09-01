Дневни блиц вести 01.09.2025

Кси Џинпинг на самитот на ШОС повика на економска соработка поради американските тарифи, Путин бара „одржливо решение“ за Украина, Ердоган со Пашинјан разговараше за мирот во Јужен Кавказ, додека во Западен Брег беа повредени Палестинци, а во Авганистан бројот на жртви од земјотресот достигна 500.

1 септември

Кси ги повикува земјите од ШОС да ја зајакнат економската соработка поради американските тарифи

Кинескиот претседател Кси Џинпинг во понеделник ги повика земјите-членки на Шангајската организација за соработка (ШОС) да ја искористат моќта на своите „мегапазари“, нагласувајќи ја важноста на економската соработка во контекст на американските царини. Кси зборуваше на отворањето на 25-от самит на шефови на држави и влади на ШОС во северниот кинески пристанишен град Тјанџин. Меѓу лидерите на блокот од 10 члена кои присуствуваат на самитот се рускиот претседател Владимир Путин и индискиот премиер Нарендра Моди.

Путин бара „долгорочно, одржливо“ решение за украинската криза

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека бара „долгорочно и одржливо“ решение за украинската криза, повторувајќи го ставот на Москва дека обидите на Западот да го привлече Киев во НАТО се причина за војната меѓу Русија и Украина. „Овие обиди на Западот се директна закана за руската безбедност“, изјави Путин на 25-тиот самит на лидерите на Шангајската организација за соработка (СЦО) во северниот кинески пристанишен град Тјанџин.

Ердоган со Алиев и Пашинјан разговараше за мирот во Јужен Кавказ



Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во понеделник разговараше со ерменскиот премиер Никол Пашинјан за мировните напори во Јужен Кавказ на 25. самит на Советот на шефови на држави на Шангајската организација за соработка (ШОС) во Тјенџин, Кина, соопшти Дирекцијата за комуникации на Туркије. На состанокот беа разгледани односите меѓу Туркије и Ерменија во светлината на чекорите кон трајна стабилност и мир во Јужен Кавказ, објави директоратот.

7 Палестинци повредени од израелската армија и нелегалните доселеници во окупираниот Западен Брег

Најмалку седум Палестинци беа повредени за време на израелски напад и напади врз доселеници во окупираниот Западен Брег доцна во неделата, објавија локалните медиуми. Државната телевизија Палестина соопшти дека израелските сили упаднале во бегалскиот камп Ал-Фавар јужно од Хеброн и отвориле оган, при што повредиле четири лица. Сепак, официјалната новинска агенција Вафа соопшти дека вкупниот број повредени е пет.

Бројот на жртви од земјотресот во Авганистан се искачи на 500

Најмалку 500 луѓе загинале синоќа во Авганистан кога земјотрес со јачина од шест степени според Рихтеровата скала ја погоди таа земја, објавија авганистанските државни медиуми. Според извештаите, најмалку илјада луѓе се повредени. „Започнавме масовна операција за спасување и мобилизиравме стотици луѓе за да им помогнеме на оние во погодената област од земјотресот“, изјави портпаролот на Министерството за јавно здравје на Авганистан, Шарафат Заман.

