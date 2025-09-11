Дневни блиц вести 11.09.2025

Атентат врз американскиот активист Чарли Кирк, а расте бројот на жртви во нередите во Непал

Атентат врз конзервативниот активист Чарли Кирк на митинг со студенти

Чарли Кирк конзервативниот активист и еден од најблиските соработници на актуелниот американски претседател, почина откако беше застрелан од огнено оружје на митинг во Универзитетот Јута. Кирк беше еден од главните идеолози на Трамп во поглед на младите гласачи и беше истакнат со бројните дебати, но и контроверзни ставови.

Тани: Се подготвува регионален одговор на израелскиот напад врз Доха

Катарскиот премиер Мохамед ал Тани изјави дека се подготвува колективен регионален одговор на израелскиот напад врз Доха, нагласувајќи дека во тек се консултации со арапските и исламските партнери.

Милатовиќ - Фидан: Ново поглавје во соработката меѓу Црна Гора и Туркије

Претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, се сретна со турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, во Истанбул, за време на која разговараа за понатамошно зајакнување на политичката и економската соработка меѓу двете земји.

Пакистанската армија тврди дека убила 19 осомничени милитанти

Пакистанската армија соопшти дека убила 19 осомничени милитанти во одделни операции во северозападен Пакистан во текот на изминатите 2 дена. Според Исламабад зад нападите стојат групи поврзани со талибанците, но Кабул ги негира обвинувањата.

Бројот на жртви во насилните протести во Непал се искачи на 31

Бројот на жртви во насилните протести во Непал се искачи на 31, додека се во тек разговорите за формирање привремена влада по насилството што ја собори владата на премиерот Шарма Оли. Армијата ја презеде командата над безбедноста во земјата по протестите на „Генерацијата Зет“.

