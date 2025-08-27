Дневни блиц вести 27.08.2025

Министерот Муцунски во Брисел се сретна со Кос, а не стивнуваат осудите за убиените новинари во Газа.

Слушате блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денес сме среда 27 август.

Муцунски-Кос: Силна поддршка за проширување на ЕУ

Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски на средбата со еврокомесарката Марта Кос во Брисел ја потврди посветеноста на пристапувањето кон ЕУ како и спроведувањето на реформската агенда поврзана со Планот за раст на Западен Балкан.

ЦУК: Ставени се под контроли силните пожари во Јасен, нема други активни

Нема активни пожари на отворен простор на територија на државава, според последните информации на Центарот за управување со кризи. Под контрола е ставен силниот пожар во резерватот Јасен, како и пожарите на подрачјето на Кожув и Долнени.

Бил Гејтс се сретна со Трамп за глобалното јавно здравје

Kоосновачот на „Мајкрософт“, Бил Гејтс, се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп вчера попладне во Белата куќа, но и двете страни не излегоа со јавни изјави. Гејтс преку неговата фондација ќе издвои 2,5 милијарди долари до 2030 година за истражување и развој на здравјето во неколку области.

Данска со дипломатски чекори против влијанието на САД врз Гренланд

Данскиот министер за надворешни работи Ларс Локе Расмусен го повика американскиот амбасадор поради извештаите дека американски граѓани водат кампања за влијание на Гренланд. САД одговори дека не контролира приватни поединци.

И за крај на денешниот блиц...

ОН: Одговорност за нападите врз болниците и новинарите во Газа

Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации (ОН) го повика Израел да обезбеди одговорност по повторените смртоносни напади врз новинарите и болниците во Газа. Иако Израел најави истраги за ваквите инциденти, досега ниту една не е завршена.

Тоа беше се за денешните блиц вести. Дознајте повеќе на дигиталните канали на ТРТ Балкан.