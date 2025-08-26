Дневни блиц вести 26.08.2025

Осуди за израелскиот напад врз болницата Насер во Газа, а Спејс Екс го одложи лансирањето на Старшип.

вторник 26 август

Ердоган го осуди израелскиот напад врз болницата „Насер“ во Газа

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган го осуди израелскиот напад врз болницата „Насер“ во Газа, наведувајќи дека суровата влада на Бенјамин Нетанјаху немилосрдно продолжува со своите брутални напади за уништување на сè што му припаѓа на човештвото.

ССМ: Над 70 отсто од работниците земаат плата под просечната

Сојузот на синдикати на Македонија објави дека во мај над 70 отсто од работниците земале плата под просечната, а само 26,7 отсто над просечната плата. ССМ бара зголемување на минималната плата на 500 евра и зголемување на сите останати плати за 6.000 денари поради зголемувањето на трошоците на живот.

Трамп: Со нетрпение ја очекувам новата средба со претседателот на Северна Кореја

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека „во одреден момент“ повторно ќе седне на средба со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун по нивните историски средби за време на неговиот прв мандат, пред да го пречека претседателот на Јужна Кореја во Белата куќа.

Сирија ја поздрави одлуката на САД за укинување на санкциите

Сирија ја поздрави одлуката на Министерството за финансии на САД да ја отстрани земјата од списоците со санкции што ѝ се наметнати во Кодексот на федерални закони, соопшти Министерството за надворешни работи.

Спејс Екс го одложи и десетиот обид за лансирање на тешката ракета Старшип

Компанијата „Спејс Екс“ на милијардерот Илон Маск го одложи 10-тиот обид за лансирање на својата ракета „Старшип“, наведувајќи ги како причина неповолните временски услови. Старшиш е клучна програма за враќање на луѓето на Месечина.

