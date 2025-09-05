Дневни блиц вести 05.09.2025

Вучиќ предупредува на воен сојуз против Србија, додека бројот на жртви во Газа расте. Во меѓувреме, Гугл ќе плати милионска отштета за незаконско шпионирање на корисници во САД.

Слушате Блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денеска е петок, 5 септември

Туркије ги отфрла извештаите на израелските медиуми за заговор за атентат врз израелски министер

Турскиот центар за борба против дезинформации во четврток соопшти дека споменувањето на името на Туркије во извештаите на одредени израелски медиуми за наводен заговор за атентат врз израелски министер е производ на намерна кампања за дезинформации. „Споменувањето на името на нашата земја во извештаите на одредени израелски медиуми за наводен заговор за атентат врз израелски министер е резултат на намерна кампања за дезинформации насочена кон Туркије“, се вели во соопштението на центарот објавено на турската платформа за социјални медиуми Нсосиал (Nsosyal).

Најмалку 84 Палестинци се убиени во израелските напади врз Газа во последните 24 часа

Бројот на убиени Палестинци во израелските напади врз Појасот Газа од 7 октомври 2023 година се зголеми на 64.231, од кои 84 се убиени во последните 24 часа. Министерството за здравство во Газа објави писмено соопштение во кое ги сподели најновите информации за убиените и повредените Палестинци во тековните напади на Израел.

Вучиќ: Косово, Хрватска и Албанија не формираа воен сојуз случајно

Српскиот претседател Александар Вучиќ тврди дека одбранбената соработка меѓу Косово, Хрватска и Албанија е насочена против неговата земја. „Косово, Хрватска и Албанија не формираа воен сојуз случајно. Тие го формираа овој сојуз против Србија, а не против Австрија, Унгарија или Словенија. Србија нема да му наштети никому, туку ќе ја зајакне својата армија за да го заштити својот територијален интегритет.“

Зеленски: Поканата на Путин за состанок во Москва значи дека нема да има состанок

Како одговор на поканата на рускиот претседател Владимир Путин да дојде во Москва на разговори, украинскиот претседател Володимир Зеленски во четврток изјави дека поканата всушност значи дека Путин не сака состанок. Зборувајќи на прес-конференција во Париз по состанокот на група земји подготвени да обезбедат воена помош на Украина, Зеленски рече дека американските медијатори го информирале за поканата на Путин. „Нашите американски партнери ни кажаа дека Путин ме поканил во Москва и верувам дека ако сакате да ја избегнете средбата, треба да ме поканите во Москва“, рече тој.

И за крај на денешниот блиц...

Гугл ќе плати отштета од 425,7 милиони долари за шпионирање на паметни телефони во САД

Американски федерален суд му наложи на Гугл да плати 425,7 милиони долари за нелегално шпионирање на паметните телефони на луѓето речиси една деценија. Одлуката на федералниот суд во Сан Франциско во среда следеше по повеќе од две недели судење во групна тужба во која се опфатени околу 98 милиони паметни телефони во Соединетите Американски Држави помеѓу 1 јули 2016 година и 23 септември 2024 година, објави Ројтерс.

Тоа е сѐ за денешните блиц вести. За повеќе посетете нѐ на macedonian.trtbalkan.com



