Дневни блиц вести 02.09.2025

Белгија најави дека ќе ја признае Палестина и ќе воведе санкции против Израел, Ана Брнабиќ му порача на Пленковиќ дека нема да има граѓанска војна во Србија, флотилата со хуманитарна помош за Газа конечно тргна од Барселона, САД размислуваат за нови санкции врз Русија, а од црвениот тепих на Венецискиот фестивал стигнаа пораки за солидарност со Газа.

Слушате Блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денеска е вторник, 2 септември

Белгија ќе ја признае Палестина на Генералното собрание на ОН

Белгија ќе ја признае Палестина како држава на Генералното собрание на ОН во Њујорк подоцна овој месец, објави белгискиот министер за надворешни работи Максим Прево во понеделник. Во изјава на социјалната платформа X, Прево рече дека Белгија ќе им се придружи на другите земји во признавањето на палестинската државност, а воедно ќе усвои пакет санкции против Израел. „Се воведуваат строги санкции врз израелската влада. Секој антисемитизам или глорификација на тероризмот од страна на поддржувачите на Хамас исто така ќе биде построго осуден“, напиша тој.

Брнабиќ: За жал на Пленковиќ, нема да има граѓанска војна во Србија

Претседателката на српскиот парламент, Ана Брнабиќ, во понеделник изјави дека, „за жал на хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, нема да има граѓанска војна во Србија“. „Пленковиќ вели дека Србија е на работ на граѓанска војна. И што уште? Тие толку многу го сакаа тоа и толку многу инвестираа во тоа. Тие знаат дека нивната стратешка цел - Александар Вучиќ да не е на чело на Србија, е единствениот начин да ја исполнат. За жал на некои, а за среќа на Србија и мнозинството нејзини граѓани, целиот наш народ, ова ниту е вистина, ниту ќе се случи“, објави Брнабиќ на социјалната мрежа X.

Флотилата со помош за Газа тргна од Барселона по доцнењето поради лошото време



Флотилата Сумуд што носи активисти и хуманитарна помош за Газа тргна од пристаништето во Барселона доцна во понеделник откако лошото време ја принуди да се врати еден ден претходно, рекоа организаторите. „Сега кога временската прогноза се подобри, првата група бродови исплови, носејќи ги не само своите екипажи, туку и духот на сите што стоеја на пристаништето и сите што се кренаа заедно низ целиот свет“, соопшти Глобал Сумуд Флотила во објава на Инстаграм. „Повеќе бродови ќе се приклучат во наредните денови од целиот Медитеран. Пораката од Барселона беше јасна: светот претрпе доста, а Палестина не е сама“, се додава во соопштението.

Бесент: САД размислува за нови санкции врз Русија

Американскиот министер за финансии Скот Бесент изјави дека „сите опции се на маса“ додека администрацијата на Трамп размислува за нови санкции кон Русија поради нејзиното континуирано бомбардирање на украинските градови. Бесент ги даде овие забелешки во ексклузивно интервју за „Фокс њуз“, кога беше прашан за потенцијални мерки против Москва. „Рускиот претседател Путин, од историскиот состанок во Анкориџ, од телефонскиот повик, кога европските лидери и украинскиот претседател Зеленски беа во Белата куќа следниот понеделник, направи спротивното од тоа што го спроведе она што наговести дека сака да го направи. Всушност, тој, на презирен, презирен начин, го засили бомбардирањето“, рече Бесент.

Пораки за солидарност со Газа од црвениот тепих на Филмскиот фестивал во Венеција

На 82. Меѓународен филмски фестивал во Венеција се одржа проекција на филмот „Машината за кршење“ во режија на Бени Сафди, а церемонијата на црвениот тепих беше обележана со пораки за поддршка за Газа. Пред проекцијата, гостин на црвениот тепих покажа транспарент на кој пишуваше „Сите ние сме публика на геноцидот“ во знак на солидарност со Газа. Актерите Двејн Џонсон и Емили Блант, заедно со поранешниот борач Марк Кер, режисерот Сафди и продуцентот Дејвид Коплан, прошетаа по црвениот тепих и позираа за фотографите.

Тоа е сѐ за денешните блиц вести.




