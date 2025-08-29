Дневни блиц вести 29.08.2025

Ќе се засили соработката меѓу македонската и словенечката полиција, а претседателот Ердоган ги претстави успесите на одбранбената индустрија.

Тошковски и Поклукар: Одлична соработка на полето на безбедноста

Фидан: Нетанјаху „се обидува да го прикрие“ геноцидот во Газа

Над 20 Палестинци загинаа во најновите израелски напади

Протести на Вол Стрит во Њујорк за поголема економска правда

Ердоган: Турската одбранбена индустрија „буквално испишува историја“

