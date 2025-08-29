Дневни блиц вести 29.08.2025

29 август 2025
Ќе се засили соработката меѓу македонската и словенечката полиција, а претседателот Ердоган ги претстави успесите на одбранбената индустрија.
Слушате блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денес сме петок 29 август
Тошковски и Поклукар: Одлична соработка на полето на безбедноста
Фидан: Нетанјаху „се обидува да го прикрие“ геноцидот во Газа
Над 20 Палестинци загинаа во најновите израелски напади
Протести на Вол Стрит во Њујорк за поголема економска правда
Ердоган: Турската одбранбена индустрија „буквално испишува историја“
Тоа беше се за денешните блиц вести. Дознајте повеќе на дигиталните канали на ТРТ Балкан.