Дневни блиц вести 29.08.2025
Слушате блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денес сме петок 29 август
29 август 2025

Ќе се засили соработката меѓу македонската и словенечката полиција, а претседателот Ердоган ги претстави успесите на одбранбената индустрија.

Слушате блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денес сме петок 29 август

  • Тошковски и Поклукар: Одлична соработка на полето на безбедноста

  • Фидан: Нетанјаху „се обидува да го прикрие“ геноцидот во Газа

  • Над 20 Палестинци загинаа во најновите израелски напади

  • Протести на Вол Стрит во Њујорк за поголема економска правда

  • Ердоган: Турската одбранбена индустрија „буквално испишува историја“

Тоа беше се за денешните блиц вести. Дознајте повеќе на дигиталните канали на ТРТ Балкан.

