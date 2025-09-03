Дневни блиц вести 03.09.2025

Кина одржува голема воена парада за денот на победата, а Трамп смета дека се подготвува заговор против САД

Кина за прв пат на воена парада ја претстави нуклеарната тријада

Кина за прв пат ги претстави своите копнени, морски и воздушни нуклеарни сили за време на големата воена парада по повод победата на Кина над јапонската агресија на крајот од Втората светска војна.

Началникот на Генералштабот на Романија во посета на Скопје

Делегација на Вооружените сили на Романија, предводена од началникот на Генералштабот, генерал Георгита Влад, престојува во официјална посета на АРМ. На официјалната средба со началникот на Генералштабот на АРМ, генерал-мајор Сашко Лафчиски и генералот Влад е потврдена соработката помеѓу двете армии.

Република Српска избра нова влада предводена од Саво Миниќ

Народното собрание на босанско-херцеговскиот ентитет Република Српска избра нова Влада на РС на синоќешната седница. Новоизбраниот премиер на Република Српска, Саво Миниќ, и членовите на неговата Влада синоќа положија свечена заклетва пред пратениците на Народното собрание.

Макрон: Ништо нема да го спречи признавањето на Палестина

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека никаква офанзива, обид за анексија или присилно преселување на населението нема да го запре меѓународниот процес на признавање на палестинската држава.

Трамп ги обвини Кина, Северна Кореја и Русија за заговор против САД

Кина одржува голема воена парада претставувајќи ја воената моќ, а американскиот претседател Доналд Трамп ги обвини лидерите на Кина, Северна Кореја и Русија за заговор против неговата земја. Тој ја потсети Кина за бројот на американски жртви во војната со Јапонија и дека тоа треба да биде испочитувано.

