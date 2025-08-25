| Macedonian
РЕГИОНПОЛИТИКАТУРКИЈЕТЕМИМИСЛЕЊЕВОЈНА ВО ГАЗА
Дневни блиц вести 25.08.2025
00:00
00:0000:00
Политика
Дневни блиц вести 25.08.2025
Слушате блиц вести на македонски, денес сме понеделник 25 август
25 август 2025

Протести во Атина за солидарност со Палестина, а Русија и Украина ги засилија нападите со дронови.

Слушате блиц вести на македонски, денес сме понеделник 25 август.

  • Во Атина се одржаа протести за солидарност со Палестина

    • Претседателството на БиХ ќе дискутира за номинацијата на Трамп за Нобел

    • Кинески воени бродови навлегле во забранетите води на Тајван

    • Ал-Шара: Напредок во преговорите за безбедносен договор со Израел

    • Украина и Русија си разменија жестоки напади со беспилотни летала

Тоа беше се за денешните блиц вести, дознајте повеќе на ТРТ Балкан на социјалните мрежи

Слушни повеќе
Блиц вести за 22.12.2025
БалканКаст - Подемот на турската одбранбена индустрија
БалканКаст: Три балкански држави го делат, но кој ќе го спаси Преспанското Езеро
БалканКаст: Како геополитиката ќе ја обликува македонската брза пруга
Негативниот наратив кон мигрантите и бегалците му штети на јавниот интерес
БалканКаст: Македонскиот поет кој ја опеа болката на Палестинците
БалканКаст: Зошто спортските дресови се хит на аукциите
БалканКаст: Пораките кои папата Франциско ги остави во регионот
БалканКаст: Ѕвезда хуманитарно во Скопје, публиката желна за регионален фудбал
БалканКаст: Како да се зауздаат дивите возачи и нивните родители?