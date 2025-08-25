Дневни блиц вести 25.08.2025

Протести во Атина за солидарност со Палестина, а Русија и Украина ги засилија нападите со дронови.

Слушате блиц вести на македонски, денес сме понеделник 25 август.

Во Атина се одржаа протести за солидарност со Палестина Претседателството на БиХ ќе дискутира за номинацијата на Трамп за Нобел Кинески воени бродови навлегле во забранетите води на Тајван Ал-Шара: Напредок во преговорите за безбедносен договор со Израел Украина и Русија си разменија жестоки напади со беспилотни летала



