Подвиг за восхит: Студенти од УКИМ направија формула

Интересно за ова возило е тоа што тежи околу 300 килограми. Засега студентите велат дека немаат конкретни податоци околу максималната брзина на формулата, но отприлика односот на тежина и моќ би можел да се спореди со автомобилот „Порше карера“.