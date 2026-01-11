|
Раст на онлајн трансакциите од 30% во првите девет месеци од 2025 година
Во првите три квартали од 2025 година вредноста на вкупните трансакции направени кон е-продажни места од дома и во странство, како и од иматели на странски картички изнесува 42.626,6 милиони денари или 693,1 милиони евра
Студија: Музичарите од Балканот систематски маргинализирани од ЕУ
Според податоците на истражувањето „Музичка еднаквост- Географска еднаквост во музичката индустрија во ЕУ“ , само 1,06% од 1.508 претставени бендови на големите европски фестивали во 2025 година доаѓале од Југоисточна Европа
Секој македонски граѓанин изминатата година создал по 438 килограми комунален отпад
Секој жител минатата година создал во просек по 438 килограми комунален отпад, што е намалување во однос на претходната 2023 кога секој жител во просек создал по 503 килограми комунален отпад
Низ просториите на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“
Во овие простории се чуваат ракописи кои преживеале векови, војни и цели политички епохи
Подвиг за восхит: Студенти од УКИМ направија формула
Интересно за ова возило е тоа што тежи околу 300 килограми. Засега студентите велат дека немаат конкретни податоци околу максималната брзина на формулата, но отприлика односот на тежина и моќ би можел да се спореди со автомобилот „Порше карера“.
