Во Скопје се одржа панел-дискусија за присуството на турскиот јазик на Балканот
Настанот го организираше Сојузот на турски невладини здруженија на Македонија (МАТУСИТЕБ) со поддршка на ТИКА
Наставниците по турски јазик го пренесуваат својот мајчин јазик од генерација на генерација
Муазез Омерагиќ, пензионирана наставничка која 35 години работела во основното училиште „Тефејуз“, ги сподели за Анадолу своите мислења за 21 декември, Ден на настава на турски јазик, и зачувувањето на турскиот јазик