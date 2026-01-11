Во Скопје претставена поштенска марка со ликот на Алија Изетбеговиќ

„Мислата на Алија Изетбеговиќ дека секој човек има право да живее во слобода и дека таа слобода е извор и на сите други универзални вредност на човештвото, како што се правда, толеранција и демокртија сé уште е жива“.