Студија: Музичарите од Балканот систематски маргинализирани од ЕУ
Според податоците на истражувањето „Музичка еднаквост- Географска еднаквост во музичката индустрија во ЕУ“ , само 1,06% од 1.508 претставени бендови на големите европски фестивали во 2025 година доаѓале од Југоисточна Европа
Низ просториите на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“
Во овие простории се чуваат ракописи кои преживеале векови, војни и цели политички епохи
Во Скопје претставена поштенска марка со ликот на Алија Изетбеговиќ
„Мислата на Алија Изетбеговиќ дека секој човек има право да живее во слобода и дека таа слобода е извор и на сите други универзални вредност на човештвото, како што се правда, толеранција и демокртија сé уште е жива“.
Денот на наставата на турски јазик одбележан во Кичево
„Турскиот јазик е неразделив дел на културното и јазичното богатство на нашата држава и важен столб на мултикултурниот соживот што го изградивме“
Турската заедница го одбележа Денот на наставата на турски јазик
Централната церемонија по повод Денот на наставата на турски јазик, организирана од ТИКА и МАТУСИТЕБ, се одржа во Спортската палата „Борис Трајковски“ во Скопјe.
Наставниците по турски јазик го пренесуваат својот мајчин јазик од генерација на генерација
Муазез Омерагиќ, пензионирана наставничка која 35 години работела во основното училиште „Тефејуз“, ги сподели за Анадолу своите мислења за 21 декември, Ден на настава на турски јазик, и зачувувањето на турскиот јазик
