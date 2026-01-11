|
Macedonian
|
Macedonian
OPINION DETAIL
РЕГИОН
ПОЛИТИКА
ТУРКИЈЕ
ТЕМИ
МИСЛЕЊЕ
ВОЈНА ВО ГАЗА
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Израелската агресија во 2026 година: Иднината на Газа и Западниот Брег
Ретки биле обидите да се спроведат санкции и осуди, како и активна дипломатија против Израел, крајно време е да се обидеме со таков пристап, не само заради Палестинците, туку и за да ги спасиме Израелците од самите себе
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Нулта или техничка толеранција, прашањето е сега
3 мин читање
Обновување на односите меѓу Туркије и Иран за избалансирана и инклузивна регионална безбедност
6 мин читање
Нулта или техничка толеранција, прашањето е сега
3 мин читање
Турскиот Кизилелма ја промени воздушната моќ засекогаш
6 мин читање
Пулс(от) на правдата
3 мин читање
Стратешкиот тест на Европа во украинската војна: Замрзнатите руски средства
5 мин читање
Обновување на односите меѓу Туркије и Иран за избалансирана и инклузивна регионална безбедност
6 мин читање
Нулта или техничка толеранција, прашањето е сега
3 мин читање
Турскиот Кизилелма ја промени воздушната моќ засекогаш
6 мин читање
Пулс(от) на правдата
3 мин читање
„Пирати“ од Карибите: Писма за ознака и војната против дрога на Трамп против Венецуела
Напорите на републиканскиот конгресмен да оживее механизам од 16 век би можеле да прошират хаос во регионот
2025., годината кога се исплати долгата игра на Туркије
Како што 2025 година се ближеше кон крајот, трпеливата дипломатија на Туркије, проширувањето на одбранбената индустрија и стратешката автономија ја позиционираа како клучна сила низ Европа, Блискиот Исток и Евроазиј
„Мирот на Мекдоналдс“ удира во ѕидот од дронови: Новата граматика на воената- геополитика
Светот кој некогаш беше ветуван од либералните идеи и глобализацијата се повлекува, сега се издига построг поредок, дефиниран помалку од мир и интеграција, а повеќе од воено утврдување
Израел на Евровизија 2026: Лицемерието на Европа
Од ЕБУ соопштија дека извикувањата од толпата, насочени кон настапот на Израел, нема да бидат цензурирани или пригушени, во она што беше замислено како отстапка, каков жален обид да се наговорат луѓето да замолчат
Нулта или техничка толеранција, прашањето е сега
3 мин читање
Обновување на односите меѓу Туркије и Иран за избалансирана и инклузивна регионална безбедност
6 мин читање
Нулта или техничка толеранција, прашањето е сега
3 мин читање
Турскиот Кизилелма ја промени воздушната моќ засекогаш
6 мин читање
Пулс(от) на правдата
3 мин читање
Стратешкиот тест на Европа во украинската војна: Замрзнатите руски средства
5 мин читање
Обновување на односите меѓу Туркије и Иран за избалансирана и инклузивна регионална безбедност
6 мин читање
Нулта или техничка толеранција, прашањето е сега
3 мин читање
Турскиот Кизилелма ја промени воздушната моќ засекогаш
6 мин читање
Пулс(от) на правдата
3 мин читање
Вчитај повеќе
1x
00:00
00:00