| Macedonian
OPINION DETAIL
Израелската агресија во 2026 година: Иднината на Газа и Западниот Брег
Ретки биле обидите да се спроведат санкции и осуди, како и активна дипломатија против Израел, крајно време е да се обидеме со таков пристап, не само заради Палестинците, туку и за да ги спасиме Израелците од самите себе
Израелската агресија во 2026 година: Иднината на Газа и Западниот Брег
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
„Пирати“ од Карибите: Писма за ознака и војната против дрога на Трамп против Венецуела
Напорите на републиканскиот конгресмен да оживее механизам од 16 век би можеле да прошират хаос во регионот
„Пирати“ од Карибите: Писма за ознака и војната против дрога на Трамп против Венецуела
2025., годината кога се исплати долгата игра на Туркије
Како што 2025 година се ближеше кон крајот, трпеливата дипломатија на Туркије, проширувањето на одбранбената индустрија и стратешката автономија ја позиционираа како клучна сила низ Европа, Блискиот Исток и Евроазиј
2025., годината кога се исплати долгата игра на Туркије
„Мирот на Мекдоналдс“ удира во ѕидот од дронови: Новата граматика на воената- геополитика
Светот кој некогаш беше ветуван од либералните идеи и глобализацијата се повлекува, сега се издига построг поредок, дефиниран помалку од мир и интеграција, а повеќе од воено утврдување
„Мирот на Мекдоналдс“ удира во ѕидот од дронови: Новата граматика на воената- геополитика
Израел на Евровизија 2026: Лицемерието на Европа
Од ЕБУ соопштија дека извикувањата од толпата, насочени кон настапот на Израел, нема да бидат цензурирани или пригушени, во она што беше замислено како отстапка, каков жален обид да се наговорат луѓето да замолчат
Израел на Евровизија 2026: Лицемерието на Европа