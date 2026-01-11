Хамнеи: Иран нема да попушти пред демонстрантите кои протестираат за да го задоволат Трамп

Ако знаеше како да води земја, ќе ја водеше својата, рацете на американскиот претседател се извалкани со крвта на повеќе од 1.000 Иранци, рече ајатолахот Хамнеи, коментирајќи ги нападите на САД врз нуклеарните постројки на Иран во јуни