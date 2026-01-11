Случај Мадуро: Зошто Кина ја гледа „Доктрината Донро“ на Трамп како напад врз меѓународниот поредок
Кина го осуди киднапирањето на претседателот на Венецуела како кршење на суверенитетот и меѓународното право, потег кој одразува поширок американски напор за повторно воспоставување доминација - на сметка на мултиполарноста и глобалните норми
„Пирати“ од Карибите: Писма за ознака и војната против дрога на Трамп против Венецуела
Напорите на републиканскиот конгресмен да оживее механизам од 16 век би можеле да прошират хаос во регионот
Киднапирањето не го поништува судењето во САД, но Мадуро може да добие „имунитет на шеф на држава“
Судењето на Мадуро потсетува на судењето на панамскиот лидер Мануел Нориега од 1992 година, двајцата обвинети за користење на државна машинерија за олеснување на трговијата со наркотици, но Нориега повеќе не бил претседател, Мадуро можеби сè уште е
Хамнеи: Иран нема да попушти пред демонстрантите кои протестираат за да го задоволат Трамп
Ако знаеше како да води земја, ќе ја водеше својата, рацете на американскиот претседател се извалкани со крвта на повеќе од 1.000 Иранци, рече ајатолахот Хамнеи, коментирајќи ги нападите на САД врз нуклеарните постројки на Иран во јуни