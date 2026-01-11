| Macedonian
Случај Мадуро: Зошто Кина ја гледа „Доктрината Донро“ на Трамп како напад врз меѓународниот поредок
Кина го осуди киднапирањето на претседателот на Венецуела како кршење на суверенитетот и меѓународното право, потег кој одразува поширок американски напор за повторно воспоставување доминација - на сметка на мултиполарноста и глобалните норми
По Венецуела, дали Трамп навистина ќе се обиде да го нападне Гренланд?
Охрабрени од дрското киднапирање на Николас Мадуро од Каракас, САД би можеле да го спроведат својот план за преземање на најголемиот остров во светот од Данска
Киднапирањето не го поништува судењето во САД, но Мадуро може да добие „имунитет на шеф на држава“
Судењето на Мадуро потсетува на судењето на панамскиот лидер Мануел Нориега од 1992 година, двајцата обвинети за користење на државна машинерија за олеснување на трговијата со наркотици, но Нориега повеќе не бил претседател, Мадуро можеби сè уште е
Фон дер Лајен: Европа целосно ќе ги поддржи закрепнувањето и обновата на Сирија
Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, кој ја придружуваше Фон дер Лајен на средбата со сириските претставници во Дамаск, изјави дека посетата на ЕУ покажува континуирана поддршка за сирискиот народ
Земјите од ЕУ го поддржаа трговскиот договор со Меркосур
Дополнителни заштитни мерки на земјоделскиот пазар што би стапиле на сила во случај на прекумерно зголемување на увозот од Бразил, Аргентина, Парагвај и Уругвај, исто така, добија одобрение од амбасадорите на ЕУ
Хамнеи: Иран нема да попушти пред демонстрантите кои протестираат за да го задоволат Трамп
Ако знаеше како да води земја, ќе ја водеше својата, рацете на американскиот претседател се извалкани со крвта на повеќе од 1.000 Иранци, рече ајатолахот Хамнеи, коментирајќи ги нападите на САД врз нуклеарните постројки на Иран во јуни
