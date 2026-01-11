Гувернерот Славески очекува пад на инфлацијата и раст на економијата во 2026 година

Инфлацијата ќе се движи по патека на надолно приспособување и се очекува дека ќе се сведе на 2,5 % годинава, по што постепено ќе се врати на својот историски просек од околу 2 %“, истакна гувернерот на Народната банка