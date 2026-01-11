| Macedonian
НИС договори увоз на нафта преку ЈАНАФ, испорака на првите количини во текот на следната недела
Со посебна лиценца издадена од Министерството за финансии на САД на 31 декември 2025 година, НИС повторно доби можност да извршува оперативни активности што завршуваат на 23 јануари
Завршено пребројувањето на гласовите на Косово: Самоопределување освои 57 места во Парламентот
Кандидатот на Самоопределување за премиер, Албин Курти, сега ќе треба да соработува со малцинските партии за да обезбеди доволно мнозинство од 61 пратеник за да формира нова влада
Рама за поплавите во Албанија: Ќе ги исполниме сите обврски кон засегнатото население
Албанскиот премиер потврди дека досега во земјата се поплавени 1.587 домови, евакуирани се 339 лица, а поплавени се 13.211 илјади хектари земјоделско земјиште
Гувернерот Славески очекува пад на инфлацијата и раст на економијата во 2026 година
Инфлацијата ќе се движи по патека на надолно приспособување и се очекува дека ќе се сведе на 2,5 % годинава, по што постепено ќе се врати на својот историски просек од околу 2 %“, истакна гувернерот на Народната банка
Раст и на извозот и на увозот во периодот јануари - ноември 2025 година
Во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично,за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и други катализатори на носачи
Едно лице загина во невремето во Албанија, поплави во неколку градови
Ситуацијата со врнежите од дожд и поплавите е најпроблемтична во подрачјата Драч, Скадар, Лежа, Фиер, Берат и Ѓирокастро, каде што се поплавени домови, деловни објекти и земјоделско земјиште
