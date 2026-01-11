МИСЛЕЊЕ
Косово е прекриено со снег, дел од патиштата се заледени
Снегот ги покри и главните плоштади на главниот град на Косово, каде што се гледаа пешаци како се движат бавно, опремени со зимска облека, додека некои возила движеа со намалена брзина поради лизгавите патишта
Гувернерот Славески очекува пад на инфлацијата и раст на економијата во 2026 година
Инфлацијата ќе се движи по патека на надолно приспособување и се очекува дека ќе се сведе на 2,5 % годинава, по што постепено ќе се врати на својот историски просек од околу 2 %“, истакна гувернерот на Народната банка
Раст и на извозот и на увозот во периодот јануари - ноември 2025 година
Во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично,за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и други катализатори на носачи