Macedonian
Раст на онлајн трансакциите од 30% во првите девет месеци од 2025 година
Во првите три квартали од 2025 година вредноста на вкупните трансакции направени кон е-продажни места од дома и во странство, како и од иматели на странски картички изнесува 42.626,6 милиони денари или 693,1 милиони евра
Студија: Музичарите од Балканот систематски маргинализирани од ЕУ
Според податоците на истражувањето „Музичка еднаквост- Географска еднаквост во музичката индустрија во ЕУ“ , само 1,06% од 1.508 претставени бендови на големите европски фестивали во 2025 година доаѓале од Југоисточна Европа
Секој македонски граѓанин изминатата година создал по 438 килограми комунален отпад
Секој жител минатата година создал во просек по 438 килограми комунален отпад, што е намалување во однос на претходната 2023 кога секој жител во просек создал по 503 килограми комунален отпад
Низ просториите на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“
Во овие простории се чуваат ракописи кои преживеале векови, војни и цели политички епохи
Подвиг за восхит: Студенти од УКИМ направија формула
Интересно за ова возило е тоа што тежи околу 300 килограми. Засега студентите велат дека немаат конкретни податоци околу максималната брзина на формулата, но отприлика односот на тежина и моќ би можел да се спореди со автомобилот „Порше карера“.
КОЈА ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РЕГИОНОТ КОРИСТИ НАЈМНОГУ ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ?
Од земјите во регионот, според податоците на Евростат, најмногу енергија од обновливи извори лани користеле Албанија (43,1%) и Црна Гора (40,8%). Потоа следат Хрватска (26,7%), Србија (25,8%), Грција (25,3%) и Бугарија (23,2%).
Станови по прифатливи цени во ЕУ- реалност или само план на хартија
Десет најплатени фудбалери во светот во 2025 година
Колку автобуси на 1.000 жители имаат земјите во регионот?
Мундијал 2026: Репрезентациите од регионот пред историски успех или фијаско
Досега на Светските првенства од 1998 година имало по две репрезентации од регионот кои играле во завршниците на некој од Мундијалите, но ако ниту еден од тимовите во баражот не се пласира, тоа ќе биде првпат да има само еден претставник
Мотиватори: Донирај компјутер
Петтата епизода од серијалот „Мотиватори“ се фокусира на иницијативата која тивко, но моќно го менува секојдневието на многу деца и семејства низ земјата- „Донирај компјутер“
Пет ВИ-поместувања што променија сè во 2025 година
Како што доаѓаме до 2026 година, тивкиот подем на вештачката интелигенција во 2025 незабележливо го преобликуваше работењето, културата и моќта, додека започнува уште поостра борба за контрола. Еве ги големите пробиви што го направија тоа неизбежно.
Година по падот на Асад: Сиријците се враќаат дома со топли спомени од турската гостопримливост
Повеќе од половина милион Сиријци се вратиле дома од Туркије од крајот на 2024 година – од безбедноста на нивниот втор дом назад кон долгата патека на обновување на животите во татковината разурната од војна.
Цветна фабрика: Емоција што се подарува
„Цвеќарството ме научи да сум секогаш присутна,“ вели Исидора, гледајќи на секој букет како на краткотраен миг кој стои да биде забележан
Мотиватори: Креативна заедница
Четвртата епизода од серијалот „Мотиватори“ ни ја отвора вратата на „Комбо“, место каде што од рециклирани материјали, креативност и силен активистички дух расте нова заедница на млади луѓе
СВЕТСКИ ДЕН НА ТУРСКОТО КАФЕ
Со векови, турското кафе станува симбол на гостопримство, социјален ритуал и уметност на подготовка што бара трпение, внимание и умешност
Клучни Автори
Лицата со попреченост се соочуваат со бројни предизвици
Е-трговијата на Балканот речиси двојно под просекот на ЕУ
Мотиватори: Прва аудиобук платформа
Аграрните субвенции од ЕУ златна кокошка на корупцијата
МОТИВАТОРИ: МЕКИ ЧЕКОРИ
Во втората епизода од серијалот „Мотиватори“: „Меки чекори“, заедно со Георгиева за ТРТ Балкан сакавме да ја доловиме токму таа моќна одлука: да се претвори мајчинската грижа во производ таму каде што најмногу значи: кај здравјето на најмалите
