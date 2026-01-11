Мундијал 2026: Репрезентациите од регионот пред историски успех или фијаско

Досега на Светските првенства од 1998 година имало по две репрезентации од регионот кои играле во завршниците на некој од Мундијалите, но ако ниту еден од тимовите во баражот не се пласира, тоа ќе биде првпат да има само еден претставник