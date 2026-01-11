| Macedonian
ТЕМИ
Раст на онлајн трансакциите од 30% во првите девет месеци од 2025 година
Студија: Музичарите од Балканот систематски маргинализирани од ЕУ
Секој македонски граѓанин изминатата година создал по 438 килограми комунален отпад
Низ просториите на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“
Подвиг за восхит: Студенти од УКИМ направија формула
Која од земјите во регионот користи најмногу енергија од обновливи извори?
Станови по прифатливи цени во ЕУ- реалност или само план на хартија
Десет најплатени фудбалери во светот во 2025 година
Колку автобуси на 1.000 жители имаат земјите во регионот?
Мундијал 2026: Репрезентациите од регионот пред историски успех или фијаско
Мотиватори: Донирај компјутер
Пет ВИ-поместувања што променија сè во 2025 година
Година по падот на Асад: Сиријците се враќаат дома со топли спомени од турската гостопримливост
Цветна фабрика: Емоција што се подарува
Мотиватори: Креативна заедница
Светски ден на турското кафе
Клучни Автори
Мотиватори: Меки чекори