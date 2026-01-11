2025., годината кога се исплати долгата игра на Туркије

Како што 2025 година се ближеше кон крајот, трпеливата дипломатија на Туркије, проширувањето на одбранбената индустрија и стратешката автономија ја позиционираа како клучна сила низ Европа, Блискиот Исток и Евроазиј