МИСЛЕЊЕ
2025., годината кога се исплати долгата игра на Туркије
Како што 2025 година се ближеше кон крајот, трпеливата дипломатија на Туркије, проширувањето на одбранбената индустрија и стратешката автономија ја позиционираа како клучна сила низ Европа, Блискиот Исток и Евроазиј
Туркије: Операцијата против СДФ во Алепо ја спроведува целосно Сириската армија
Нашата земја ја поддржува борбата на Сирија против терористичките организации врз основа на нејзиното единство и територијален интегритет, Туркије ќе ја обезбеди потребната поддршка ако Сирија го побара тоа, рекоа од турското министерство за одбрана