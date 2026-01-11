| Macedonian
ТУРКИЈЕ
Што содржи архивското разузнавачко досие за „Лоренс од Арабија“ објавено од Туркије
Турската разузнавачка служба го објави архивскиот документ од 1929 година, во кој се опишани активностите што му се припишуваат на британскиот агент Томас Едвард Лоренс на Блискиот Исток
Туркије го осудува нападот врз училиштето на турското малцинство во Грција и бара правда
Туркије повикува на брза акција за идентификување на сторителите и осигурување на безбедноста на турското малцинство во Грција
Туркије: Операцијата против СДФ во Алепо ја спроведува целосно Сириската армија
Нашата земја ја поддржува борбата на Сирија против терористичките организации врз основа на нејзиното единство и територијален интегритет, Туркије ќе ја обезбеди потребната поддршка ако Сирија го побара тоа, рекоа од турското министерство за одбрана
Туркије и Саудиска Арабија го одржаа првиот состанок за поморска соработка
Делегации од двете земји се собраа во седиштето на Командата на поморските сили во Анкара, соопшти Министерството за национална одбрана
Турската разузнавачка служба објави архивски документ за британскиот агент „Лоренс од Арабија“
Документот, објавен на официјалната интернет-страница на МИТ, содржи фотографија на Лоренс во воена униформа, како и разузнавачки проценки за неговите движења и активности на Блискиот Исток
Фидан ја критикуваше политиката на ЕУ во врска со членството на Туркије
Фидан рече дека неможноста на Туркије целосно да се интегрира во ЕУ, вклучително и како полноправна членка, претставува историска пропуштена можност и за Туркије и за Европа
