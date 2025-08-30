| Macedonian
РЕГИОНПОЛИТИКАТУРКИЈЕТЕМИМИСЛЕЊЕВОЈНА ВО ГАЗА
Саат кулата во Гостивар: Симбол на градот и вредно културно наследство
02:43
Регион
Саат кулата во Гостивар: Симбол на градот и вредно културно наследство
Саат-кулата е една од најзнаменитите и препознатливи градби во градот Гостивар. Таа е еден од трите културно-историски споменици во Гостивар и се наоѓа и на општинските грб и знаме.
30 август 2025

Ерсин Дико, доктор по историја на уметност во разговор за ТРТ Балкан вели дека различни извори истакнуваат различни податоци кога кулата е изградена. Сепак, некои од нив велат дека е изградена во 1740-тите години, а другите дека е (изградена) во 17 век.

„Над влезот се наоѓа плоча со натпис напишан на османлиско писмо таму пишува дека Саат-кулата е поправена во средина на 19 век од страна на Исмаил ага“, појаснува Дико.

Гостиварската Саат-кула е вредно историско и културно наследство со автентична архитектура и објект кој претставува симбол на градот.

Повеќе видеа
Има ли излез од енергетската сиромаштија?
Средношколска бизнис идеја вредна милион денари
СЛУЧАЈНИ ОТКРИТИЈА: БОТОКС
Вистински бои: Академска слобода
Вистинските бои: Лоби
Вистински бои: Откази
Вистинските бои: Женски спортови
Вистинските бои: Детранзиција
Вистинските бои: Експериментална генерација
ХЕРОЈ КОЈ НЕ СЕ ВКЛОПУВА ВО НАРАТИВОТ: МУСЛИМАН ГО ЗАПРЕ МАСАКРОТ ВО АВСТРАЛИЈА