Мурал во чест на најпознатата едукативна серија „Бушава Азбука“
„Бушава Азбука“, серијата со која генерации деца ги учеа првите букви преку песна, игра и шарени ликови, оваа година слави 40 години од првата епизода.
6 септември 2025

„Бушава Азбука“, серијата со која генерации деца ги учеа првите букви преку песна, игра и шарени ликови, оваа година слави 40 години од првата епизода.

Во Дебар Маало, пред муралот настанат во нејзина чест, се одбележа јубилејот кој потсетува дека ова не беше само уште една ТВ-програма, туку културен феномен кој остави трајна трага во нашето детство.

Денес, песните сè уште се пеат, ликовите сè уште се паметат, а муралот сведочи дека „Бушава Азбука“ продолжува да нè зближува и да ја чува магијата на учењето низ забава.

