Јасин Шабан: Основач на новата социјална мрежа „Стар“

Младиот Јасин Шабан од Гостивар е програмер и основач на новата социјална мрежа „Star Social App“. Она по што е уникатна оваа апликација е тоа што таа претставува платформа за креативен натпревар каде корисниците со најмногу „ѕвезди“ освојуваат награди, но и меѓусебно се поврзуваат.

Корисниците преку споделување на фотографии и видеа учествуваат во неделни натпревари, истовремено спојувајќи креативност и натпреварувачки дух.

Во рамките на апликацијата постои неделна „live leaderboard“ листа. Таа го одредува победникот на неделата, се освежува на секои 15 минути, а корисниците се искачуваат на неа според бројот на „Star“ што ги добиваат нивните содржини. На крајот на неделата, оние што ќе стигнат до врвот, добиваат награди.