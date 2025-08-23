Македонско село повторно отворено - Богата традиција на едно место

Комплексот „Македонско село“ повторно е даден под концесија и е отворен за домашните и странските туристи.

Овој државен проект беше свечено отворен во 2016 година откако во него беа вложени над 5 милиони евра. Но, по само две години тогашниот концесионер се откажа од управувањето со објектите меѓу кои 12 автентични куќи градени според селската архитектура од 12 различни македонски региони, ресторан и бар, хотелски капацитет од речиси 100 легла, етно музеј, амфитеатар на отворено и продавници и работилници за традиционални производи и занаети.

Сега Македонско село повторно има концесионер и со полн капацитет ја збогатува македонската туристичка понуда. Сместено на планината Водно во близина на Нерези, нуди уникатен увид во македонската традиција и начинот на кој се живеело во 19 век, со богат приказ на културното наследство.