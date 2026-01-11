| Macedonian
ВОЈНА ВО ГАЗА
Што го поттикна шефот на ОН за човекови права за прв пат да го нарече Израел „држава на апартхејд“?
Извештајот на ОН ја осудува израелската систематска дискриминација во окупираниот Западен Брег, истакнувајќи ја сегрегацијата, нелегалните населби, ограничувањата и кршењата на палестинските права, нарекувајќи го за прв пат „систем на апартхејд“
Израелската агресија во 2026 година: Иднината на Газа и Западниот Брег
Ретки биле обидите да се спроведат санкции и осуди, како и активна дипломатија против Израел, крајно време е да се обидеме со таков пристап, не само заради Палестинците, туку и за да ги спасиме Израелците од самите себе
Девет Палестинци убиени во вчерашните израелски напади во Газа
Еден од нападите бил насочен кон шатор во областа Ал-Маваси во близина на Кан Јунис, при што загинала Палестинка и нејзините две деца на возраст од пет и седум години
Палестинско девојче убиено од израелски оган во Газа и покрај прекинот на огнот
Изворот за Анадолија рече дека девојчето било смртно застрелано во бегалскиот камп Џабалија, област од која израелската војска се повлече според договорот за прекинот на огнот што стапи на сила во октомври минатата година
Двајца загинати, петмина повредени при уривање на зграда оштетена од израелските напади во Газа
Израелската војска во последниве денови ги интензивираше воздушните напади и операциите за уривање во источните делови на Појасот Газа, области што армијата сè уште ги контролира според договорот за прекин на огнот што стапи на сила на 10 октомври
Убиени тројца Палестинци во новите израелски напади во Газа
Петнаесетгодишно момче било убиено од израелски оган во областа Џура Ал-Лут, јужно од градот Кан Јунис во јужна Газа, од каде што армијата се повлече според договорот за прекин на огнот
