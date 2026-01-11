Што го поттикна шефот на ОН за човекови права за прв пат да го нарече Израел „држава на апартхејд“?
Извештајот на ОН ја осудува израелската систематска дискриминација во окупираниот Западен Брег, истакнувајќи ја сегрегацијата, нелегалните населби, ограничувањата и кршењата на палестинските права, нарекувајќи го за прв пат „систем на апартхејд“
МИСЛЕЊЕ
Третата интифада е културна: Палестинскиот отпор преку уметност и дигитална видливост
Од социјалните медиуми до визуелно раскажување приказни, Палестинците ја враќаат наративната моќ, претворајќи ја културата во нова фронтова линија на отпорот во лицето на нелегалната окупација и алгоритамската контрола
Третата интифада е културна: Палестинскиот отпор преку уметност и дигитална видливост
Од социјалните медиуми до визуелно раскажување приказни, Палестинците ја враќаат наративната моќ, претворајќи ја културата во нова фронтова линија на отпорот во лицето на нелегалната окупација и алгоритамската контрола
Палестинско девојче убиено од израелски оган во Газа и покрај прекинот на огнот
Изворот за Анадолија рече дека девојчето било смртно застрелано во бегалскиот камп Џабалија, област од која израелската војска се повлече според договорот за прекинот на огнот што стапи на сила во октомври минатата година
Двајца загинати, петмина повредени при уривање на зграда оштетена од израелските напади во Газа
Израелската војска во последниве денови ги интензивираше воздушните напади и операциите за уривање во источните делови на Појасот Газа, области што армијата сè уште ги контролира според договорот за прекин на огнот што стапи на сила на 10 октомври