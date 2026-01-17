OPINII
Iată ce s-a întâmplat în Iran în ultimele 24 de ore
Tensiunile persistă, în timp ce țările UE îi îndeamnă pe cetățeni să părăsească Iranul, iar Trump avertizează Teheranul să nu ucidă protestatarii.
Copiii ucraineni îngheață în „cea mai grea iarnă a războiului” din cauza întreruperilor de curent
Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) spune că temperaturile scăzute, întreruperile de curent și creșterea numărului de victime au împins familiile într-un „mod de supraviețuire constant”.
Trump și Groenlanda determină Europa să ia în calcul reluarea dialogului cu Rusia
Kremlinul a salutat ceea ce numește o schimbare „pozitivă”, unele state europene explorând reluarea dialogului cu Moscova, inclusiv discuții despre un posibil emisar, printre numele menționate numărându-se și fostul premier italian Mario Draghi.
Operatorul de telecomunicații vietnamez Viettel începe construcția primei fabrici de cipuri din țară
Vietnamul s-a impus ca un centru important pentru serviciile de testare și ambalare a semiconductorilor, atrăgând jucători globali precum Intel, Samsung Electronics, Amkor Technology, Qualcomm și Marvell Technology.
Premierul Carney încheie un acord „preliminar” între Canada și China pentru reducerea tarifelor
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney a anunțat vineri un acord cu Xi Jinping, președintele Chinei, privind reducerea tarifelor vamale pentru produsele fiecărei țări, după ce cei doi lideri s-au întâlnit la Beijing.
Politică
Video
Istoria recentă a Statelor Unite în capturarea liderilor străini
03:00
Angelina Jolie a vizitat punctul de trecere Rafah din Egipt aflat la granița cu Gaza
00:32
Președintele SUA, Trump i-a spus liderului Columbiei, Petro, „să-și păzească fundul”
00:49
Soldați israelieni marchează Anul Nou trăgând focuri de armă spre Fâșia Gaza
00:20
Contul Casei Albe a distribuit imagini cu Maduro fiind reținut în fața camerelor
00:11
Cultură și Artă
