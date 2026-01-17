| Romana
POLITICĂTÜRKİYECULTURĂEXCLUSIVOPINII
„Discutăm cu NATO” despre Groenlanda, spune Trump
Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că Groenlanda este vitală pentru securitatea națională și sugerează aplicarea de taxe vamale, în timp ce Danemarca respinge categoric orice vânzare a teritoriului arctic.
„Discutăm cu NATO” despre Groenlanda, spune Trump
Ce viitor are Venezuela cu Maduro capturat și chavismul încă puternic?
2025: Anul genocidului din Gaza și al multor războaie (și conflicte)
Regizoarele arabe aduc schimbări la Festivalul Internațional de Film de la Marea Roșie
Liderul grupării teroriste YPG anunță retragerea la vest de Eufrat
Ministerul Apărării sirian a salutat decizia grupării teroriste de a se retrage din pozițiile de-a lungul liniilor de contact la vest de Fluviul Eufrat.
Liderul grupării teroriste YPG anunță retragerea la vest de Eufrat
OPINII
opinion
Numărul victimelor protestelor din Iran depășește 3 000; accesul la internet se restabilește treptat
Locuitorii spun că represiunea a înăbușit în mare parte protestele, mass-media de stat raportând mai multe arestări și străzi liniștite chiar și în orașele din nordul Mării Caspice.
Numărul victimelor protestelor din Iran depășește 3 000; accesul la internet se restabilește treptat
Copiii ucraineni îngheață în „cea mai grea iarnă a războiului” din cauza întreruperilor de curent
Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) spune că temperaturile scăzute, întreruperile de curent și creșterea numărului de victime au împins familiile într-un „mod de supraviețuire constant”.
Copiii ucraineni îngheață în „cea mai grea iarnă a războiului” din cauza întreruperilor de curent
4,7 milioane de conturi șterse după interdicția privind utilizarea rețelelor sociale de către copii
Platformele, inclusiv Facebook, TikTok și YouTube, au închis milioane de conturi ale utilizatorilor sub 16 ani în urma interdicției istorice din Australia, menită să protejeze copiii online.
4,7 milioane de conturi șterse după interdicția privind utilizarea rețelelor sociale de către copii
Trump și Groenlanda determină Europa să ia în calcul reluarea dialogului cu Rusia
Kremlinul a salutat ceea ce numește o schimbare „pozitivă”, unele state europene explorând reluarea dialogului cu Moscova, inclusiv discuții despre un posibil emisar, printre numele menționate numărându-se și fostul premier italian Mario Draghi.
Trump și Groenlanda determină Europa să ia în calcul reluarea dialogului cu Rusia
Vezi mai mult
Türkiye, Pakistan și Arabia Saudită negociază un acord în domeniul apărării
Politică
China numește un trimis special pentru a întări legăturile cu țările membre ale OCS
Trump susține că Zelenski, și nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Rusia acuză SUA de fragmentarea ordinii globale prin acțiunile sale
Türkiye și Somalia au semnat un acord în domeniul muncii pentru extinderea cooperării
Video
Istoria recentă a Statelor Unite în capturarea liderilor străini
03:00
Angelina Jolie a vizitat punctul de trecere Rafah din Egipt aflat la granița cu Gaza
00:32
Președintele SUA, Trump i-a spus liderului Columbiei, Petro, „să-și păzească fundul”
00:49
Soldați israelieni marchează Anul Nou trăgând focuri de armă spre Fâșia Gaza
00:20
Contul Casei Albe a distribuit imagini cu Maduro fiind reținut în fața camerelor
00:11
Recomandări
Șmecheria Wi-Fi declanșează alarmă de bombă la bordul unui zbor Turkish Airlines; avionul a aterizat în siguranță la Barcelona
Cultură și Artă
Ziua Mondială a Limbilor Turcice: De ce recunoașterea din 15 decembrie este importantă?
În imagini: palestinienii din Gaza organizează o nuntă colectivă pentru zeci de cupluri
„Dați-ne înapoi bijuteriile noastre”: Contele de Paris trimite mesaj personal hoților de la Louvre
Eid-e-Gulabi: Atunci când Holi acoperea Imperiul Mogul cu culori ale pluralismului
Podcasturi
Știrile Zilei | 16.01.2026
03:54
Atenția copiilor vândută pe nevăzute
08:21
Atenție! Injecțiile pentru slăbit pot fi mortale
08:46
Moartea în masă a albinelor zdruncină echilibrul naturii
07:52
O lume nouă și curajoasă: Guvernarea cu inteligența artificială
05:45
Descoperă
Zelenski intenționează să declare „starea de urgență” în sectorul energetic din Ucraina
Türkiye a jucat „un rol foarte important” în obținerea armistițiului în Gaza, potrivit SUA
Germania, Spania, Italia, Polonia și alte țări își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul
Ministrul de externe al Türkiye a avut a doua convorbire în 24 de ore cu omologul său iranian
Peste 400 de deținuți eliberați, spune principalul legislator al Venezuelei
ASELSAN cu valoarea de piață de 30 de miliarde de dolari devine cea mai valoroasă companie turcească
Cel puțin 22 de victime după prăbușirea unei macarale și deraierea unui tren în Thailanda
Trump amenință cu „măsuri foarte dure” dacă Iranul va spânzura protestatarii
Clădirile UNRWA din Ierusalimul de Est vor rămâne fără electricitate și apă
Așteptarea disperată a Mariei Machado se încheie, deoarece Trump urmează să se întâlnească cu o figură de opoziție din Venezuela
BBC solicită respingerea acțiunii de 10 miliarde de dolari a lui Trump în instanța din SUA
Congresul SUA prezintă un proiect de lege pentru a spori ajutorul pentru Israel, stabilind condiții pentru fondurile destinate Palestinei
Fermierii francezi organizează o nouă manifestație la Paris pentru a opri acordul UE-Mercosur
Ministrul de externe turc s-a alăturat discuțiilor online privind planul de pace pentru Gaza
Autoritatea de supraveghere din Regatul Unit deschide o anchetă asupra X în legătură cu Grok