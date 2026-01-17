| Romana
„Discutăm cu NATO” despre Groenlanda, spune Trump
Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că Groenlanda este vitală pentru securitatea națională și sugerează aplicarea de taxe vamale, în timp ce Danemarca respinge categoric orice vânzare a teritoriului arctic.
Numărul victimelor protestelor din Iran depășește 3 000; accesul la internet se restabilește treptat
Locuitorii spun că represiunea a înăbușit în mare parte protestele, mass-media de stat raportând mai multe arestări și străzi liniștite chiar și în orașele din nordul Mării Caspice.
4,7 milioane de conturi șterse după interdicția privind utilizarea rețelelor sociale de către copii
Platformele, inclusiv Facebook, TikTok și YouTube, au închis milioane de conturi ale utilizatorilor sub 16 ani în urma interdicției istorice din Australia, menită să protejeze copiii online.
Bilanțul morților în protestele din Iran ajunge la 2 677
Cel puțin 19 907 de persoane au fost reținute în legătură cu protestele, potrivit organizației HRANA din SUA.
Türkiye, Pakistan și Arabia Saudită negociază un acord în domeniul apărării
Ministrul pakistanez Raza Hayat Harraj afirmă că „toate cele trei țări deliberează” asupra unui proiect de acord, în timp ce diplomatul turc Hakan Fidan confirmă că au avut loc discuții.
„Viitorul sunteți voi”: Erdoğan inaugurează canalul pentru tineret TRT Genc
Președintele turc a declarat că TRT Genc va difuza o gamă largă de emisiuni menite să sprijine dezvoltarea intelectuală, emoțională și culturală a tinerilor telespectatori.
