Un tumul paflagonian cu o vechime de peste 2000 de ani așteaptă vizitatorii în nordul Türkiye
După excavații, movila funerară din provincia Kastamonu este evidențiată ca o atracție culturală și arheologică cheie.
Icoana cinematografiei palestiniene, Mohammed Bakri, a murit la vârsta de 72 de ani
Faima mondială a lui Bakri a crescut odată cu lansarea filmului „Jenin, Jenin” din 2002, care denunța crimele de război israeliene din tabăra de refugiați Jenin din Cisiordania ocupată.
Papa Leon al XIV-lea marchează Ajunul Crăciunului cu prima sa slujbă ca pontif
Papa Leon al XIV-lea a folosit această ocazie pentru a critica materialismul și a semnala ceea ce observatorii consideră a fi o revenire la tradițiile mai vechi ale Bisericii.
Regizoarele arabe aduc schimbări la Festivalul Internațional de Film de la Marea Roșie
Regizoarele arabe au contribuit la schimbarea peisajului cinematografic arab în ultimii ani, prezentând povești care nu au mai fost spuse până acum.
Netanyahu invadează Moscheea Al-Aqsa pentru a celebra Hanuka într-o „provocare deliberată”
Oficialii palestinieni denunță apariția premierului israelian la situl sfânt de la punctul de conflict ca o provocare, în timp ce incursiunile ilegale ale coloniștilor se intensifică în Ierusalimul de Est ocupat.
Fiul regizorului Rob Reiner, arestat după decesul fatal al părinților săi
Hollywood, zguduit de arestarea fiului lui Reiner după o crimă senzațională, în timp ce Trump atribuie moartea lor politicii, stârnind dezbateri în cercurile culturale din SUA.
