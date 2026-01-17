OPINII
„Dați-ne înapoi bijuteriile noastre”: Contele de Paris trimite mesaj personal hoților de la Louvre
Jean d'Orléans îndeamnă autoritățile să pedepsească orice neglijență în spatele jafului de la Louvre și îi imploră pe hoți să returneze bijuteriile odată prețuite de bunicile sale.
Netanyahu invadează Moscheea Al-Aqsa pentru a celebra Hanuka într-o „provocare deliberată”
Oficialii palestinieni denunță apariția premierului israelian la situl sfânt de la punctul de conflict ca o provocare, în timp ce incursiunile ilegale ale coloniștilor se intensifică în Ierusalimul de Est ocupat.