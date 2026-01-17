| Romana
ECONOMIE

Tendințele economice, piețe financiare, inovații și impactul acestora la nivel global și regional.

Operatorul de telecomunicații vietnamez Viettel începe construcția primei fabrici de cipuri din țară
Vietnamul s-a impus ca un centru important pentru serviciile de testare și ambalare a semiconductorilor, atrăgând jucători globali precum Intel, Samsung Electronics, Amkor Technology, Qualcomm și Marvell Technology.
OPINII
Premierul Carney încheie un acord „preliminar” între Canada și China pentru reducerea tarifelor
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney a anunțat vineri un acord cu Xi Jinping, președintele Chinei, privind reducerea tarifelor vamale pentru produsele fiecărei țări, după ce cei doi lideri s-au întâlnit la Beijing.
China numește un trimis special pentru a întări legăturile cu țările membre ale OCS
Ministerul de Externe al Chinei a anunțat miercuri că țara a numit un trimis special pentru „aprofundarea” relațiilor cu statele membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS).
ASELSAN cu valoarea de piață de 30 de miliarde de dolari devine cea mai valoroasă companie turcească
Creșterea exporturilor și orientarea către tehnologia de vârf a gigantului turc din domeniul apărării au atras atenția investitorilor globali și au propulsat compania în topul clasamentului european.
Trump impune o taxă vamală de 25% „cu efect imediat” țărilor care fac comerț cu Iranul
Trump afirmă că tarifele punitive aplicate tuturor schimburilor comerciale cu SUA se vor aplica oricărei țări care continuă relațiile comerciale cu Teheranul.
Azerbaidjan livrează a doua încărcătură de petrol către Armenia
Armenia confirmă că Azerbaidjanul a livrat din nou benzină și motorină, în timp ce cooperarea economică continuă între cele două țări.
