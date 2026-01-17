| Romana
Liderul grupării teroriste YPG anunță retragerea la vest de Eufrat
Ministerul Apărării sirian a salutat decizia grupării teroriste de a se retrage din pozițiile de-a lungul liniilor de contact la vest de Fluviul Eufrat.
Numărul victimelor protestelor din Iran depășește 3 000; accesul la internet se restabilește treptat
Locuitorii spun că represiunea a înăbușit în mare parte protestele, mass-media de stat raportând mai multe arestări și străzi liniștite chiar și în orașele din nordul Mării Caspice.
Copiii ucraineni îngheață în „cea mai grea iarnă a războiului” din cauza întreruperilor de curent
Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) spune că temperaturile scăzute, întreruperile de curent și creșterea numărului de victime au împins familiile într-un „mod de supraviețuire constant”.
4,7 milioane de conturi șterse după interdicția privind utilizarea rețelelor sociale de către copii
Platformele, inclusiv Facebook, TikTok și YouTube, au închis milioane de conturi ale utilizatorilor sub 16 ani în urma interdicției istorice din Australia, menită să protejeze copiii online.
Trump și Groenlanda determină Europa să ia în calcul reluarea dialogului cu Rusia
Kremlinul a salutat ceea ce numește o schimbare „pozitivă”, unele state europene explorând reluarea dialogului cu Moscova, inclusiv discuții despre un posibil emisar, printre numele menționate numărându-se și fostul premier italian Mario Draghi.
Bilanțul morților în protestele din Iran ajunge la 2 677
Cel puțin 19 907 de persoane au fost reținute în legătură cu protestele, potrivit organizației HRANA din SUA.
