OPINII
Lidera opoziției venezuelene i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace
Maria Corina Machado i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Comitetul Nobel a declarat însă că premiul nu poate fi „împărțit sau transferat”.
Copiii ucraineni îngheață în „cea mai grea iarnă a războiului” din cauza întreruperilor de curent
Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) spune că temperaturile scăzute, întreruperile de curent și creșterea numărului de victime au împins familiile într-un „mod de supraviețuire constant”.
Trump și Groenlanda determină Europa să ia în calcul reluarea dialogului cu Rusia
Kremlinul a salutat ceea ce numește o schimbare „pozitivă”, unele state europene explorând reluarea dialogului cu Moscova, inclusiv discuții despre un posibil emisar, printre numele menționate numărându-se și fostul premier italian Mario Draghi.