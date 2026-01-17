Türkiye aderă la tratatul global pentru protejare oceanelor
Tratatul privind Marea Liberă marchează o nouă eră pentru protejarea biodiversității marine în apele internaționale, stabilind un cadru juridic pentru reglementarea activităților, inclusiv a interdicțiilor de pescuit, în sanctuarele desemnate.
Türkiye lansează Enciclopedia Zero Deșeuri înainte de summitul climatic COP31
Enciclopedia va servi drept o sursă de referință cheie în timpul procesului COP31, prezentând dovezi bazate pe date ale rolului practicilor de zero deșeuri în combaterea crizei climatice.
2025- al treilea cel mai fierbinte an din istorie, potrivit serviciului de schimbări climatice al UE
Temperaturile globale au rămas aproape de recordurile maxime în 2025, marcând al treilea cel mai călduros an de pe planetă și cea mai lungă perioadă în care încălzirea medie a depășit 1,5°C, spun oamenii de știință din UE.
Furtuna Goretti lovește Franța și Marea Britanie, lăsând sute de mii de oameni fără curent electric
O furtună puternică s-a abătut asupra Franței și Marii Britanii, lăsând fără curent electric aproximativ 445.000 de gospodării, în timp ce vânturile au atins viteze de peste 200 de kilometri pe oră, iar autoritățile au emis avertismente de urgență.
Indonezia ridică alerta pentru vulcanul Mount Bur Ni Telong după o creștere a activității
Alerta sporită vine în contextul în care zona Bener Meriah încă se reface după inundațiile și alunecările de teren catastrofale de la începutul acestei luni, care au afectat 52 de orașe și regiuni de pe insula Sumatra, lăsând în urmă 1.141 de morți.