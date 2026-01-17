Furtuna Goretti lovește Franța și Marea Britanie, lăsând sute de mii de oameni fără curent electric

O furtună puternică s-a abătut asupra Franței și Marii Britanii, lăsând fără curent electric aproximativ 445.000 de gospodării, în timp ce vânturile au atins viteze de peste 200 de kilometri pe oră, iar autoritățile au emis avertismente de urgență.