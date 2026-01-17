| Romana
Tratatul privind Marea Liberă marchează o nouă eră pentru protejarea biodiversității marine în apele internaționale, stabilind un cadru juridic pentru reglementarea activităților, inclusiv a interdicțiilor de pescuit, în sanctuarele desemnate.
Temperaturile globale au rămas aproape de recordurile maxime în 2025, marcând al treilea cel mai călduros an de pe planetă și cea mai lungă perioadă în care încălzirea medie a depășit 1,5°C, spun oamenii de știință din UE.
O furtună puternică s-a abătut asupra Franței și Marii Britanii, lăsând fără curent electric aproximativ 445.000 de gospodării, în timp ce vânturile au atins viteze de peste 200 de kilometri pe oră, iar autoritățile au emis avertismente de urgență.
Sute de zboruri au fost anulate în Olanda, cinci persoane au murit în accidente pe drumurile înghețate din Franța, iar Marea Britanie a avertizat că pericolele iernii vor persista și în această săptămână.
Tonul roșu de 243 de kilograme a fost capturat în largul coastei din nord-estul Japoniei și achiziționat de o companie care operează o populară rețea de restaurante de sushi.
Alerta sporită vine în contextul în care zona Bener Meriah încă se reface după inundațiile și alunecările de teren catastrofale de la începutul acestei luni, care au afectat 52 de orașe și regiuni de pe insula Sumatra, lăsând în urmă 1.141 de morți.
