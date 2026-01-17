| Romana
NOUA SIRIE

Siria după căderea regimului

Liderul grupării teroriste YPG anunță retragerea la vest de Eufrat
Ministerul Apărării sirian a salutat decizia grupării teroriste de a se retrage din pozițiile de-a lungul liniilor de contact la vest de Fluviul Eufrat.
Liderul grupării teroriste YPG anunță retragerea la vest de Eufrat
OPINII
opinion
Siria a anunțat că termenul limită pentru retragerea organizației teroriste YPG din Alep a expirat
Organizația teroristă YPG a lansat atacuri asupra mai multor locații din Alep. Un armistițiu a intrat în vigoare în primele ore ale dimineții de vineri, iar grupurilor armate li s-au acordat câteva ore pentru a se retrage din oraș.
Siria a anunțat că termenul limită pentru retragerea organizației teroriste YPG din Alep a expirat
Președintele Erdoğan și omologul său sirian au discutat despre evoluțiile din Siria
Cei doi lideri au abordat în cadrul unei convorbiri telefonice evoluțiile actuale din Siria și eforturile continue de consolidare a stabilității în țară.
Președintele Erdoğan și omologul său sirian au discutat despre evoluțiile din Siria
Siria a lansat o operațiune specială împotriva organizației teroriste YPG în Alep
Organizația teroristă YPG a bombardat zone rezidențiale din oraș pentru a treia zi consecutivă, forțând sute de civili să-și părăsească locuințele.
Siria a lansat o operațiune specială împotriva organizației teroriste YPG în Alep
Türkiye: Armata siriană desfășoară o operațiune împotriva organizației teroriste YPG în Alep
Ministerul Apărării a declarat că Ankara va oferi sprijinul necesar dacă Siria va solicita acest lucru.
Türkiye: Armata siriană desfășoară o operațiune împotriva organizației teroriste YPG în Alep
Siria impune o restricție de circulație temporară în Latakia în urma atacurilor mortale
Oficialii spun că nu vor tolera nicio acțiune ilegală sau imprudentă, indiferent de justificare.
Siria impune o restricție de circulație temporară în Latakia în urma atacurilor mortale