OPINII
Exporturile turcești către Siria ating 3 miliarde de dolari cu o creștere de 54% în acest an
Exporturile către Siria au crescut cu 54% față de anul trecut, pe fondul stabilizării politice a țării după înlăturarea lui Assad, afirmă vice-ministrul turc al comerțului.
Siria a anunțat că termenul limită pentru retragerea organizației teroriste YPG din Alep a expirat
Organizația teroristă YPG a lansat atacuri asupra mai multor locații din Alep. Un armistițiu a intrat în vigoare în primele ore ale dimineții de vineri, iar grupurilor armate li s-au acordat câteva ore pentru a se retrage din oraș.