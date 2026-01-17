Neobișnuit și agresiv: Percheziția FBI la domiciliul unui reporter al Washington Post declanșează îngrijorări privind libertatea presei
Percheziția efectuată la domiciliul jurnalistei Hannah Natanson coincide cu procesele intentate împotriva marilor organizații media, înăsprirea regulilor Pentagonului privind mass-media și reducerile bugetare aplicate radiodifuziunii publice.
2025- al treilea cel mai fierbinte an din istorie, potrivit serviciului de schimbări climatice al UE
Temperaturile globale au rămas aproape de recordurile maxime în 2025, marcând al treilea cel mai călduros an de pe planetă și cea mai lungă perioadă în care încălzirea medie a depășit 1,5°C, spun oamenii de știință din UE.
Ce l-a determinat pe şeful ONU pentru drepturile omului să numească Israelul „stat apartheid”?
Raportul ONU condamnă discriminarea sistematică a Israelului în Cisiordania ocupată, evidențiind segregarea, așezările ilegale, restricțiile și încălcările drepturilor palestinienilor, numindu-l pentru prima dată un „sistem de apartheid”.
Lume
Făcând ecou la frenezia dotcom din anii 1990 pentru a construi infrastructura internetului, marile companii tehnologice de astăzi cheltuie sume fără precedent pentru a construi coloana vertebrală de silicon a revoluției în inteligența artificială.