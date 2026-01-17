2025- al treilea cel mai fierbinte an din istorie, potrivit serviciului de schimbări climatice al UE

Temperaturile globale au rămas aproape de recordurile maxime în 2025, marcând al treilea cel mai călduros an de pe planetă și cea mai lungă perioadă în care încălzirea medie a depășit 1,5°C, spun oamenii de știință din UE.