Iată ce s-a întâmplat în Iran în ultimele 24 de ore
Tensiunile persistă, în timp ce țările UE îi îndeamnă pe cetățeni să părăsească Iranul, iar Trump avertizează Teheranul să nu ucidă protestatarii.
Neobișnuit și agresiv: Percheziția FBI la domiciliul unui reporter al Washington Post declanșează îngrijorări privind libertatea presei
Percheziția efectuată la domiciliul jurnalistei Hannah Natanson coincide cu procesele intentate împotriva marilor organizații media, înăsprirea regulilor Pentagonului privind mass-media și reducerile bugetare aplicate radiodifuziunii publice.
2025- al treilea cel mai fierbinte an din istorie, potrivit serviciului de schimbări climatice al UE
Temperaturile globale au rămas aproape de recordurile maxime în 2025, marcând al treilea cel mai călduros an de pe planetă și cea mai lungă perioadă în care încălzirea medie a depășit 1,5°C, spun oamenii de știință din UE.
Ce l-a determinat pe şeful ONU pentru drepturile omului să numească Israelul „stat apartheid”?
Raportul ONU condamnă discriminarea sistematică a Israelului în Cisiordania ocupată, evidențiind segregarea, așezările ilegale, restricțiile și încălcările drepturilor palestinienilor, numindu-l pentru prima dată un „sistem de apartheid”.
Renee Nicole Good: Mamă din Minnesota ucisă de un agent ICE în timpul unei operațiuni
Sute de oameni s-au adunat pentru o ceremonie de comemorare lângă casa lui Good. Participanții la un marș din cartier au scandat numele său.
