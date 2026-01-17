| Romana
POLITICĂ
„Discutăm cu NATO” despre Groenlanda, spune Trump
Trupele europene nu vor afecta obiectivul lui Trump de a achiziționa Groenlanda, spune Casa Albă
Istoria recentă a Statelor Unite în capturarea liderilor străini
Angelina Jolie a vizitat punctul de trecere Rafah din Egipt aflat la granița cu Gaza
Președintele SUA, Trump i-a spus liderului Columbiei, Petro, „să-și păzească fundul”
Soldați israelieni marchează Anul Nou trăgând focuri de armă spre Fâșia Gaza
Contul Casei Albe a distribuit imagini cu Maduro fiind reținut în fața camerelor
Peste 400 de deținuți eliberați, spune principalul legislator al Venezuelei
Un grup de apărare a drepturilor afirmă că numărul este mult mai mic și se situează între 60 și 70.
Trump amenință cu „măsuri foarte dure” dacă Iranul va spânzura protestatarii
Iranul afirmă că „strategia” Washingtonului „va eșua din nou”.
Așteptarea disperată a Mariei Machado se încheie, deoarece Trump urmează să se întâlnească cu o figură de opoziție din Venezuela
Strategia în schimbare a Washingtonului față de Venezuela devine mai clară pe măsură ce Trump se pregătește să se întâlnească cu o figură de opoziție, Maria Corina Machado, în timp ce negociază separat cu Caracasul.
Ministrul de externe turc s-a alăturat discuțiilor online privind planul de pace pentru Gaza
Discuțiile au urmat întâlnirilor anterioare convocate la Miami, Florida, la sfârșitul lunii decembrie 2025.
Autoritatea de supraveghere din Regatul Unit deschide o anchetă asupra X în legătură cu Grok
Autoritatea britanică de reglementare a comunicațiilor, Ofcom a deschis o anchetă oficială asupra platformei X a lui Elon Musk, după ce aceasta a început să permită generarea de deepfake-uri cu conținut sexual.
Trump impune o taxă vamală de 25% „cu efect imediat” țărilor care fac comerț cu Iranul
Trump afirmă că tarifele punitive aplicate tuturor schimburilor comerciale cu SUA se vor aplica oricărei țări care continuă relațiile comerciale cu Teheranul.
