Istoria recentă a Statelor Unite în capturarea liderilor străini
03:00
Angelina Jolie a vizitat punctul de trecere Rafah din Egipt aflat la granița cu Gaza
00:32
Președintele SUA, Trump i-a spus liderului Columbiei, Petro, „să-și păzească fundul”
00:49
Soldați israelieni marchează Anul Nou trăgând focuri de armă spre Fâșia Gaza
00:20
Contul Casei Albe a distribuit imagini cu Maduro fiind reținut în fața camerelor
00:11
OPINII
În imagini: Mii de venezueleni ies în stradă pentru a se opune intervenției SUA
Mii de venezueleni au umplut străzile din Caracas pentru a denunța intervenția SUA și a cere întoarcerea președintelui răpit Nicolás Maduro.
Așteptarea disperată a Mariei Machado se încheie, deoarece Trump urmează să se întâlnească cu o figură de opoziție din Venezuela
Strategia în schimbare a Washingtonului față de Venezuela devine mai clară pe măsură ce Trump se pregătește să se întâlnească cu o figură de opoziție, Maria Corina Machado, în timp ce negociază separat cu Caracasul.
Autoritatea de supraveghere din Regatul Unit deschide o anchetă asupra X în legătură cu Grok
Autoritatea britanică de reglementare a comunicațiilor, Ofcom a deschis o anchetă oficială asupra platformei X a lui Elon Musk, după ce aceasta a început să permită generarea de deepfake-uri cu conținut sexual.