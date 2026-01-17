OPINII
Muniția israeliană neexplodată ucide un copil în Gaza
Cel puțin 395 de palestinieni din Gaza au fost uciși și 1 088 răniți în atacurile israeliene de la încetarea focului, a declarat Ministerul Sănătății din Gaza, în timp ce Tel Aviv continuă să încalce acordul încheiat la 10 octombrie.
„Palestina nu va fi uitată” — Miting pentru Gaza planificat la Istanbul pe 1 ianuarie
Demonstranții se vor reuni pe Podul Galata pentru a se opune atacurilor Israelului asupra Gazei, pentru a-și manifesta solidaritatea cu palestinienii și pentru a-i omagia pe polițiștii căzuți martiri în operațiunea antiteroristă din Yalova.