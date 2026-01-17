| Romana
RĂZBOIUL DIN GAZA

Evoluțiile din Fâșia Gaza

Peste 500 000 de persoane participă la marșul pro-Palestina din Istanbul în prima zi a anului 2026
Condus de lideri religioși și civici, mitingul „Nu rămânem tăcuți” a atras participanți din peste 400 de grupuri ale societății civile.
OPINII
„Palestina nu va fi uitată” — Miting pentru Gaza planificat la Istanbul pe 1 ianuarie
Demonstranții se vor reuni pe Podul Galata pentru a se opune atacurilor Israelului asupra Gazei, pentru a-și manifesta solidaritatea cu palestinienii și pentru a-i omagia pe polițiștii căzuți martiri în operațiunea antiteroristă din Yalova.
Israelul „nu va părăsi niciodată” Gaza, afirmă ministrul apărării
Ministrul apărării reiterează planurile privind zona tampon de securitate și avanposturile legate de colonii în nordul Gazei.
Icoana cinematografiei palestiniene, Mohammed Bakri, a murit la vârsta de 72 de ani
Faima mondială a lui Bakri a crescut odată cu lansarea filmului „Jenin, Jenin” din 2002, care denunța crimele de război israeliene din tabăra de refugiați Jenin din Cisiordania ocupată.
Gaza rămâne fără medicamente și consumabile medicale esențiale
Ministerul Sănătății spune că spitalele se confruntă cu o lipsă de 52% a medicamentelor și o deficiență de 71% a consumabilelor medicale, în contextul restricțiilor impuse de Israel.
Israel bombardează o nuntă din Gaza, ucigând 6 palestinieni
Conform surselor medicale, artileria israeliană un refugiu dintr-o școală din estul orașului Gaza în timpul unei nunți.
