Cinci schimbări majore în IA care ne-au schimbat totul în 2025

Pe măsură ce se apropie anul 2026, revoluția silențioasă declanșată de IA anul trecut a dat peste cap munca, cultura și puterea, declanșând o luptă mai acerbă pentru control. Iată principalele descoperiri care fac acest lucru inevitabil.