| Romana
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE

Noutăți, descoperiri și inovații din sfera științei, tehnologiei și mediului.

Operatorul de telecomunicații vietnamez Viettel începe construcția primei fabrici de cipuri din țară
Vietnamul s-a impus ca un centru important pentru serviciile de testare și ambalare a semiconductorilor, atrăgând jucători globali precum Intel, Samsung Electronics, Amkor Technology, Qualcomm și Marvell Technology.
Operatorul de telecomunicații vietnamez Viettel începe construcția primei fabrici de cipuri din țară
OPINII
opinion
ASELSAN cu valoarea de piață de 30 de miliarde de dolari devine cea mai valoroasă companie turcească
Creșterea exporturilor și orientarea către tehnologia de vârf a gigantului turc din domeniul apărării au atras atenția investitorilor globali și au propulsat compania în topul clasamentului european.
ASELSAN cu valoarea de piață de 30 de miliarde de dolari devine cea mai valoroasă companie turcească
Autoritatea de supraveghere din Regatul Unit deschide o anchetă asupra X în legătură cu Grok
Autoritatea britanică de reglementare a comunicațiilor, Ofcom a deschis o anchetă oficială asupra platformei X a lui Elon Musk, după ce aceasta a început să permită generarea de deepfake-uri cu conținut sexual.
Autoritatea de supraveghere din Regatul Unit deschide o anchetă asupra X în legătură cu Grok
Nvidia consolidează parteneriatul cu Siemens pentru a remodela sistemele industriale de IA
Acest parteneriat reunește platformele de inteligență artificială ale Nvidia și tehnologiile industriale ale Siemens pentru a stimula inovația industrială.
Nvidia consolidează parteneriatul cu Siemens pentru a remodela sistemele industriale de IA
Gigantul taiwanez TSMC anunță că a început producția în serie a celor mai avansate cipuri de 2 nm
Mai mult de jumătate din semiconductorii din lume și aproape toți cei mai avansați utilizați pentru a alimenta tehnologia de inteligență artificială sunt fabricați în Taiwan.
Gigantul taiwanez TSMC anunță că a început producția în serie a celor mai avansate cipuri de 2 nm
Türkiye ar putea înființa o autoritate pentru gestionarea potențialului pământurilor rare
În contextul creșterii importanței economice și geopolitice globale a pământurilor rare și a mineralelor critice, un reprezentant din sector afirmă că Türkiye ar trebui să stabilească o structură legală pentru a-și evalua potențialul minier.
Türkiye ar putea înființa o autoritate pentru gestionarea potențialului pământurilor rare