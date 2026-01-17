Operatorul de telecomunicații vietnamez Viettel începe construcția primei fabrici de cipuri din țară
Vietnamul s-a impus ca un centru important pentru serviciile de testare și ambalare a semiconductorilor, atrăgând jucători globali precum Intel, Samsung Electronics, Amkor Technology, Qualcomm și Marvell Technology.
Cinci schimbări majore în IA care ne-au schimbat totul în 2025
Pe măsură ce se apropie anul 2026, revoluția silențioasă declanșată de IA anul trecut a dat peste cap munca, cultura și puterea, declanșând o luptă mai acerbă pentru control. Iată principalele descoperiri care fac acest lucru inevitabil.
Autoritatea de supraveghere din Regatul Unit deschide o anchetă asupra X în legătură cu Grok
Autoritatea britanică de reglementare a comunicațiilor, Ofcom a deschis o anchetă oficială asupra platformei X a lui Elon Musk, după ce aceasta a început să permită generarea de deepfake-uri cu conținut sexual.
Türkiye ar putea înființa o autoritate pentru gestionarea potențialului pământurilor rare
În contextul creșterii importanței economice și geopolitice globale a pământurilor rare și a mineralelor critice, un reprezentant din sector afirmă că Türkiye ar trebui să stabilească o structură legală pentru a-și evalua potențialul minier.