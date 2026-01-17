| Romana
Türkiye aderă la tratatul global pentru protejare oceanelor
Tratatul privind Marea Liberă marchează o nouă eră pentru protejarea biodiversității marine în apele internaționale, stabilind un cadru juridic pentru reglementarea activităților, inclusiv a interdicțiilor de pescuit, în sanctuarele desemnate.
„Viitorul sunteți voi”: Erdoğan inaugurează canalul pentru tineret TRT Genc
Președintele turc a declarat că TRT Genc va difuza o gamă largă de emisiuni menite să sprijine dezvoltarea intelectuală, emoțională și culturală a tinerilor telespectatori.
Türkiye a jucat „un rol foarte important” în obținerea armistițiului în Gaza, potrivit SUA
Un oficial american afirmă că guvernul de la Ankara a contribuit la obținerea armistițiului, în contextul în care planul lui Trump intră în a doua fază, axată pe demilitarizare și reconstrucție.
Türkiye și Somalia au semnat un acord în domeniul muncii pentru extinderea cooperării
Acordul stabilește un cadru juridic pentru partajarea expertizei, schimbul de documente și coordonarea politicilor de muncă între Türkiye și Somalia.
ASELSAN cu valoarea de piață de 30 de miliarde de dolari devine cea mai valoroasă companie turcească
Creșterea exporturilor și orientarea către tehnologia de vârf a gigantului turc din domeniul apărării au atras atenția investitorilor globali și au propulsat compania în topul clasamentului european.
Ministrul de externe turc s-a alăturat discuțiilor online privind planul de pace pentru Gaza
Discuțiile au urmat întâlnirilor anterioare convocate la Miami, Florida, la sfârșitul lunii decembrie 2025.
