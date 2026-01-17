Sfânta Ocupație: Furtul pământurilor palestiniene

Scurt istoric al intervențiilor SUA în America LatinăAtacul Washingtonului asupra Venezuelei din 3 ianuarie a readus în discuție modelul de intervenție în treburile interne ale Americii Latine pe care SUA îl aplică în mod repetat de zeci de ani. Iată o privire asupra celor mai importante intervenții.
Viața unui sportiv palestinian amputat în GazaMohammed Ahmad Abu Bayd, un sportiv palestinian din Gaza, și-a pierdut piciorul în timpul războiului din 2014. Prin sport, a găsit speranță și și-a reconstruit viața, însă după octombrie 2023, viața lui a devenit mult mai dificilă.
Ecouri ale unui holocaustSupraviețuitorul Holocaustului Stephen Kapos și Sonja Linden, fiica unui supraviețuitor, fac paralele tulburătoare între crimele naziste și ce se întâmplă azi în Gaza. „«Niciodată din nou» a fost promisiunea, dar pentru Gaza se repetă”, spun ei.
Çengelköy: Eroii lovıturii de stat eșuate din TürkiyeÇengelköy, un cartier din Istanbul, a jucat un rol esențial în rezistența împotriva tentativei de lovitură de stat din Türkiye din 2016. Sub focuri intense locuitorii au blocat drumurile pentru a împiedica trecerea soldaților afiliați FETÖ.
Türkiye devine o putere majoră în domeniul pământurilor rareCu a doua cea mai mare rezervă de pământuri rare din lume, Türkiye se pregătește să remodeleze lanțurile de aprovizionare globale din domeniul tehnologiei și al apărării.
De ce oferta Paramount către Warner Bros este politizată?Oferta ostilă a Paramount pentru Warner Bros Discovery nu e doar o manevră corporativă. Criticii spun că dezvăluie un triunghi politic complex între miliardari, finanțatori pro-Israel și figuri apropiate lui Trump. Iată detaliile…
Problema GB NewsCentrul pentru Monitorizarea Mass-media raportează că GB News a menționat musulmanii sau islamul de peste 17 000 de ori în doar doi ani - în majoritatea cazurilor într-un context negativ și provocator.
Dispariția tăcută a școlilor turcești din Tracia de VestPeste 70% din școlile minorității turce din Tracia de Vest au dispărut. Deși oficialii invocă motive demografice, comunitatea turcă locală afirmă că închiderea școlilor face parte din politica de asimilare a Greciei.
Smog: Ucigașul tăcutAproximativ 7 milioane de oameni mor anual din cauza bolilor legate de inhalarea constantă a unui cocktail toxic de poluanți numit smog. Aceasta este povestea despre cum aerul pe care îl respirăm ne ucide încet.
Este ChatGPT noul tău psihoterapeut? Tot mai mulți oameni se îndreaptă către ChatGPT pentru mult mai mult decât simple căutări. Însă poate IA gestiona cu adevărat aspectele complexe ale sănătății mintale? Experții în domeniu avertizează că IA nu poate înlocui suportul uman autentic.
Gaza: Bombele care nu au explodat… încăIsraelul continuă bombardamentele în Gaza, iar mii de muniții neexplodate rămân sub dărâmături. Tel Aviv blochează intrarea echipamentelor de curățare. ONU avertizează că, chiar dacă războiul s-ar opri azi, neutralizarea ar dura 14 ani.
Istoria recentă a SUA în capturarea liderilor străiniPreședintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este cel mai recent exemplu dintr-o lungă serie de lideri străini capturați de Statele Unite. Iată câțiva alți șefi de stat pe care Washingtonul i-a capturat pe teritoriul altor țări.
Zboruri charter pentru epurarea etnică a palestinienilorO rețea obscură de zboruri charter legate de Israel transportă palestinieni în afara Fâșiei Gaza, Palestina, fără documentație clară. Printre destinații se află Africa de Sud, care susține că nu a fost notificată despre aceste zboruri.
Omran Daqneesh - simbolul războiului sirianOmran Daqneesh, copilul sirian a cărui imagine, în care apare acoperit de praf și sânge într-o ambulanță în 2016, a devenit virală, poate în sfârșit să-și spună propria poveste cu ocazia primei aniversări a căderii regimului Assad.
Pe urmele banilor din spatele armamentului israelianÎn mijlocul genocidului din Gaza, cele mai mari companii de apărare din Israel au înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor, atingând un record de 15 miliarde de dolari în 2024, cu o creștere de 13%.
Familia palestiniană ștearsă din registrul civil După aproape doi ani petrecuți sub dărâmături, trupurile și rămășițele a patru copii palestinieni din familia Abu Hadrous au fost recuperate și reunite cu părinții și sora lor, lăsând familia practic ștearsă din registrul civil.
Greva foamei în închisorile din Regatul UnitOpt deținuți politici din Regatul Unit se află într-o grevă a foamei pentru Palestina pe termen nedeterminat, aceasta fiind cea mai mare grevă a foamei coordonată din închisorile britanice din anii 1980 încoace.
Erdoğan aduce problema Palestinei în prim-plan la ONUÎncepând cu anul 2009, președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a adus constant în atenție problema Palestinei în toate discursurile sale susținute în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite.
Merih Demiral e mândru să facă parte din echipa naționalăJucătorul echipei naționale de fotbal a Türkiye, Merih Demiral, vorbește despre mândria, presiunea și responsabilitatea de a purta tricoul național înaintea ultimelor meciuri de calificare pentru Cupa Mondială.
Türkiye a activat propriul sistem de apărare aerianăPreședintele Recep Tayyip Erdoğan afirmă că „Cupola de Oțel” ridică apărarea aeriană a Türkiye „la un alt nivel”, în condițiile în care țara activează propriul sistem dezvoltat pe plan intern, oferind un impuls major apărării împotriva rachetelor.
Fox News: Erdoğan a acuzat Israelul de genocidÎntr-un interviu exclusiv pentru Fox News, președintele Recep Tayyip Erdoğan a acuzat Israelul de comiterea unui genocid în Gaza, considerându-l pe Netanyahu responsabil și subliniind că Hamas este un grup de rezistență, nu o organizație teroristă.
Arta ceramicii turcești De la pământ la artă.
Inspirată de natură, modelată cu grijă de mână și transformată prin foc în frumusețe.
Ceramica nu este doar un obiect. Este o reflecție a armoniei, tradiției și eleganței formelor.
Malazgirt 1071: Începutul stăpânirii turce în AnatoliaAcum 954 de ani, în data de 26 august, turcii selgiucizi și-au hotărât destinul la Malazgirt. Nu este vorba doar de o victorie, ci nașterea unei națiuni, deschiderea epocii turce în Anatolia.