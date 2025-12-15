| Bulgarski
Тръмп стартира „златна карта“ – виза срещу 1 млн. долара за богати кандидати
Новата програма предлага право на пребиваване и път към гражданство срещу 1 млн. долара, а компаниите трябва да плащат по 2 млн. долара за всеки чуждестранен служител.
Сирия и Саудитска Арабия подписаха споразумения за петрол и газ
Държавната Сирийска петролна компания подписа четири споразумения със саудитски фирми за техническа поддръжка и развитие на петролни и газови находища, съобщи SANA.
Търговският излишък на Китай надхвърля 1 трилион долара
Рекордният търговски излишък на Пекин беше отчетен въпреки близо 30-процентния спад на доставките за САЩ, подчертавайки как Китай пренасочва търговските си потоци, дори когато крехкото примирие между Си и Тръмп намалява напрежението.
Индийската IndiGo отмени 500 полета поради погрешно планиране, довело до оперативен срив
Най-голямата индийска авиокомпания спира всички от Ню Делхи и отменя стотици други полети в цялата страна, след като призна, че е управлявала неправилно новите правила за работното време на пилотите.
Тюркийе ще формализира енергийно споразумение с Пакистан
Тюркийе и Пакистан подписаха споразумение за съвместно участие в търгове за офшорно проучване на нефт и газ в 40 блока в южноазиатската страна през април.
Стачка срещу пенсионната и трудова реформа парализира транспорта в Белгия
Синдикатите посочват, че плановете на правителството са твърде строги и ще принудят хората да работят по-дълго при по-малка сигурност.
