| Bulgarski
ПОЛИТИКА
Най-малко девет цивилни загинаха при атака на RSF в Южен Кордофан
Легендарният режисьор Роб Райнър и съпругата му са намерени мъртви в дома им в Лос Анджелис
СЗО: Силни дъждове отнеха живота на най-малко 10 души в Газа за последните 24 часа
Видео галерия
Израелски телевизионен водещ приветства предупреждението на метеоролог за наводнения в Газа“
01:02
Премиерът на Република България подаде оставка на правителството след антикорупционните протести
00:28
Самолет с повреден двигател извърши аварийно кацане на магистрала във Флорида
00:23
Украински дронове удариха петролен танкер от тайния руски флот в Черно море
00:18
Тюркийе осъди терористичната атака на ДАЕШ срещу сирийски и американски сили
Анкара изрази съболезнования и заяви, че ще подкрепя усилията за стабилност и борба с тероризма в Сирия.
Беларус освободи над 100 затворници и ги изпрати в Украйна
Беларус пусна 123 затворници, сред които опозиционни лидери. 114 вече са в Украйна, след като минските власти започнаха жест на сближаване със Запада.
Президентът Ердоган предупреди срещу превръщането на Черно море във военна зона
Турският президент призова Русия и Украйна към предпазливост, отново подчерта значението на безопасното корабоплаване и настоя Израел напълно да спазва примирието в Газа.
МНЕНИЯ И АНАЛИЗИ
Броят на загиналите при наводненията в Индонезия надхвърли 1000
Проливни дъждове предизвикаха едно от най-смъртоносните бедствия в северните части на Индонезия през последните години, разселиха над един милион души и поставиха на изпитание спасителните операции.
Израелски огън отново наруши примирието и отне живота на младеж в Северна Газа
Поредният инцидент увеличи броя на нарушенията от влизането в сила на примирието през октомври и се случи на фона на продължаващи въздушни и сухопътни действия в региона.
Израелските рейдове в Рамала, Витлеем и Йерихон изострят напрежението
Въпреки че бе съобщено за един ранен западно от Рамала, израелските сили извършиха нощни рейдове в няколко града в окупирания Западен бряг.
