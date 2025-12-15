Тюркийе може да се превърне в ключов играч на пазара на редкоземни елементи

Откриването на огромни находища на редки земни елементи на фона на нарастващата търговска война между САЩ и Китай може да помогне на Тюркийе да се утвърди като водещ производител на високотехнологични комуникационни и отбранителни продукти.