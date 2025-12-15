Индия печели първата в историята Световна купа по T20 крикет за жени с увредено зрение
Индия победи Непал и спечели първата Световна купа по T20 крикет за жени с увредено зрение — важен етап в развитието на спорта, както и в усилията за по-голяма включеност и представителност в женския крикет за хора с увредено зрение по света.
Хиляди подписаха петиция във Великобритания за отстраняването на Израел от международния футбол
Петицията, инициирана от Кампанията за солидарност с Палестина и предадена на Футболната асоциация на "Уембли", призовава ФА да отмени мача на Астън Вила от Лига Европа срещу Макаби Тел Авив и да изключи Израел от световните състезания.
