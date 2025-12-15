| Bulgarski
СПОРТ

Всичко от света на спорта.

Палестина шокира Катар с победен гол в мач от Арабската купа
Автогол на Султан Ал Брейк осигури шокираща победа в първия ден.
Палестина победи Либия и се класира за Арабската купа
Палестинският отбор спечели с 4-3 след изпълнение на дузпи след равенство 0-0 срещу Либия.
Индия печели първата в историята Световна купа по T20 крикет за жени с увредено зрение
Индия победи Непал и спечели първата Световна купа по T20 крикет за жени с увредено зрение — важен етап в развитието на спорта, както и в усилията за по-голяма включеност и представителност в женския крикет за хора с увредено зрение по света.
МНЕНИЯ И АНАЛИЗИ
Тюркийе си извоюва плейофите с впечатляващо 2:2 в Севиля
Головете на турския тим бяха първите, които Испания допусна в квалификациите, а двубоят се оказа и първото равенство за Испания.
Тюркийе завоюва три златни медала на военноморско състезание в Пакистан
Военноморският отбор на Тюркийе доминира в международното състезание в Карачи, изпреварвайки отборите на девет други държави.
Тюркийе търси ценна победа над България преди решителния мач с Испания
Тюркийе посреща България в решаващ квалификационен мач за Световното първенство през 2026 г., с надеждата да оглави Група Е и да си осигури директна квалификация.
