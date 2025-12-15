Хиляди подписаха петиция във Великобритания за отстраняването на Израел от международния футбол

Петицията, инициирана от Кампанията за солидарност с Палестина и предадена на Футболната асоциация на "Уембли", призовава ФА да отмени мача на Астън Вила от Лига Европа срещу Макаби Тел Авив и да изключи Израел от световните състезания.