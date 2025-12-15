| Ellinika
Η Τουρκία καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 άλλοι τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στην παραλία του Μπόντι στο Σίδνεϊ.
Η Τουρκία καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση της ΝΤΑΕΣ στη Συρία
Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα συλλυπητήριά του και δεσμεύεται για τη συνεχή υποστήριξη των προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Ο Ερντογάν προειδοποιεί ενάντια στην μετατροπή της Μαύρης Θάλασσας σε πεδίο μάχης
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση τη Ρωσία και την Ουκρανία, τόνισε την ασφαλή ναυσιπλοΐα και άσκησε πίεση στο Ισραήλ να τηρήσει πλήρως την εκεχειρία στη Γάζα.
Η Τουρκία εκφράζει ανησυχία για την επίθεση στο λιμάνι Τσονομόρσκ της Ουκρανίας
Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σημείωσε ότι η ζημιά στο τουρκικό πλοίο δείχνει την επείγουσα ανάγκη για μέτρα για την αποτροπή της κλιμάκωσης στη Μαύρη Θάλασσα.
ΠΤΔ: Η Τουρκία μπορεί να φιλοξενήσει συνομιλίες ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη "μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης είναι πολύτιμες", σημειώνοντας ότι μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος σε τομείς που προσφέρουν πρακτικά οφέλη και για τις δύο πλευρές.
Ερντογάν: Εργαζόμαστε για να επικρατήσει η ειρήνη και ο διάλογος, ως μέρος της ιστορικής μας ευθύνης
Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια σύνοδο κορυφής στο Τουρκμενιστάν, δεσμεύτηκε για ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών, τονίζοντας την αναγκαιότητα για συμπεριληπτικές λύσεις και βιώσιμη στήριξη στις εύθραυστες περιφερειακές εκεχειρίες.
