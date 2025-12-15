ΠΤΔ: Η Τουρκία μπορεί να φιλοξενήσει συνομιλίες ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη "μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης είναι πολύτιμες", σημειώνοντας ότι μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος σε τομείς που προσφέρουν πρακτικά οφέλη και για τις δύο πλευρές.