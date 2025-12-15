ΓΝΩΜΕΣ
ΠΤΔ: Η Τουρκία μπορεί να φιλοξενήσει συνομιλίες ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη "μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης είναι πολύτιμες", σημειώνοντας ότι μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος σε τομείς που προσφέρουν πρακτικά οφέλη και για τις δύο πλευρές.
Ερντογάν: Εργαζόμαστε για να επικρατήσει η ειρήνη και ο διάλογος, ως μέρος της ιστορικής μας ευθύνης
Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια σύνοδο κορυφής στο Τουρκμενιστάν, δεσμεύτηκε για ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών, τονίζοντας την αναγκαιότητα για συμπεριληπτικές λύσεις και βιώσιμη στήριξη στις εύθραυστες περιφερειακές εκεχειρίες.