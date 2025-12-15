Βίντεο
Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης
00:28
Ισραηλινός τηλεπαρουσιαστής χαίρεται με την προειδοποίηση μετεωρολόγου για πλημμύρες στη Γάζα
01:02
Αεροπλάνο προσγειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα λόγω βλάβης στον κινητήρα
00:23
Ουκρανικά drones πλήττουν δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου»
00:18
ΓΝΩΜΕΣ
Αμερικανίδα δικαστής διατάσσει την ανανέωση της εγγραφής SEVIS της Τούρκισσας φοιτήτριας Öztürk
Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου Denise Casper αποφάσισε ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ενήργησε παράνομα τερματίζοντας το καθεστώς διδακτορικού φοιτητή της Öztürk στο Πανεπιστήμιο Tufts.