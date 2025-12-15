| Ellinika
Τροχαίο ατύχημα με σχολικό λεωφορείο στην Κολομβία: 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
Η Τουρκία καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ
Η Τουρκία καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση της ΝΤΑΕΣ στη Συρία
Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης
Ισραηλινός τηλεπαρουσιαστής χαίρεται με την προειδοποίηση μετεωρολόγου για πλημμύρες στη Γάζα
Αεροπλάνο προσγειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα λόγω βλάβης στον κινητήρα
Ουκρανικά drones πλήττουν δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου»
Ο Τραμπ «εξαιρετικά απογοητευμένος» με την Ουκρανία και τη Ρωσία για τις συνομιλίες ειρήνης
Ο Λευκός Οίκος λέει ότι ο Τραμπ έχει κουραστεί από "τις συνομιλίες μόνο και μόνο για να γίνονται συνομιλίες", προσθέτοντας ότι θέλει δράση για να τερματίσει τον πόλεμο.
Οι ΗΠΑ προτείνουν την αποκατάσταση των ροών ρωσικής ενέργειας για την ειρήνη στην Ουκρανία
Η Wall Street Journal αναφέρει ότι το σχέδιο προβλέπει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση, παρέχοντας πρόσβαση σε βασικούς ρωσικούς τομείς σε αμερικανικές εταιρείες.
Τα τουρκικά κράτη εμβαθύνουν τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας
Στη περιφερειακή σύνοδο κορυφής για την ενέργεια στην Ιστάνμπουλ, η Άνκαρα απαίτησε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με μια διακασπιακή διαδρομή για τη μεταφορά του τουρκμενικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Αμερικανός Πρέσβης: Η Τουρκία θα πρέπει να συμμετάσχει στη δύναμη σταθεροποίησης της Γάζας
Η στρατιωτική ισχύς και οι πολιτικοί δίαυλοι της Άνκαρα θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διεθνή αποστολή, λέει ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ.
Ο Σάντσεθ καλεί τον κόσμο "να υψώσει τη φωνή του" για τους Παλαιστίνιους
Ο Ισπανός Πρωθυπουργός απεύθυνε έκκληση για "πραγματική ειρήνη" και δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς στη Μαδρίτη.
Η ΕΕ στοχεύει να επιταχύνει τις απορρίψεις ασύλου με νέα πλαίσια ασφαλών χωρών
Οι νέοι νόμοι μετανάστευσης στοχεύουν στην εισαγωγή ταχύτερων και αποτελεσματικότερων διαδικασιών για τους αιτούντες που θεωρούνται απίθανο να πληρούν τις προϋποθέσεις για προστασία.
