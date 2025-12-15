Η UNESCO κύρηξε την 15η Δεκεμβρίου ως 'Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας των Τουρκικών Γλωσσών'

Με αυτήν την απόφαση, η UNESCO επαναβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της στον πολυγλωσσισμό, την πολιτιστική διαφορετικότητα και τον διάλογο μεταξύ των λαών, δήλωσε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Τουρκίας στην UNESCO Γκιουλνούρ Αϊμπέτ.