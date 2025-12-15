| Ellinika
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κυκλοφορεί το βιβλίο "Δολοφονώντας την Αλήθεια" σχετικά με τη στοχοποίηση των δημοσιογράφων στη Γάζα
Το βιβλίο βασισμένο σε αποδείξεις περιγράφει την εσκεμμένη καταστροφή της υποδομής επικοινωνιών από το Ισραήλ και τις προσπάθειές του να φιμώσει τις φωνές που αποκαλύπτουν την αλήθεια.
Κυκλοφορεί το βιβλίο "Δολοφονώντας την Αλήθεια" σχετικά με τη στοχοποίηση των δημοσιογράφων στη Γάζα
Πλησιάζει χειμώνας: Πυρετώδεις προετοιμασίες στις τουρκικές κουζίνες
Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει, οι νοικοκυρές μετατρέπουν τις κουζίνες και τα μπαλκόνια τους σε εποχιακά εργαστήρια, συντηρώντας ντομάτες, πιπεριές, φρούτα και δημητριακά για τον επερχόμενο χειμώνα.
Πλησιάζει χειμώνας: Πυρετώδεις προετοιμασίες στις τουρκικές κουζίνες
Η Τουρκία χαιρέτησε την επιστροφή των αρχαιολογικών ευρημάτων της Ανατολίας από τις ΗΠΑ
Η τελετή παράδοσης στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί μια ακόμη νίκη στην εκστρατεία της Άνκαρα για την ανάκτηση αρχαιοτήτων που είχαν λαθρεμπορευθεί στο εξωτερικό.
Η Τουρκία χαιρέτησε την επιστροφή των αρχαιολογικών ευρημάτων της Ανατολίας από τις ΗΠΑ
ΓΝΩΜΕΣ
opinion
«Parasocial»: Η λέξη της χρονιάς για το 2025 σύμφωνα με το Λεξικό του Κέιμπριτζ
Το λεξικό ορίζει τον όρο «parasocial» ως έναν μονόπλευρο δεσμό που δημιουργείται με προσωπικότητες των media ή την Τεχνητή Νοημοσύνη, αντικατοπτρίζοντας τον τρόπο που η ψηφιακή κουλτούρα διαμορφώνει τη συναισθηματική σύνδεση.
«Parasocial»: Η λέξη της χρονιάς για το 2025 σύμφωνα με το Λεξικό του Κέιμπριτζ
Δύο ακόμη τουρκικά προϊόντα έλαβαν γεωγραφική ένδειξη από την ΕΕ
Το «Bursa Kestane Şekeri» και το «İpsala Pirinci» καταχωρίστηκαν στο ενωσιακό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων.
Δύο ακόμη τουρκικά προϊόντα έλαβαν γεωγραφική ένδειξη από την ΕΕ
Ο Ερντογάν εγκαινίασε την έκθεση "Ηχώ" στην Ιστάνμπουλ
Η έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ τιμά δύο παγκόσμιους εικονικούς ήρωες της δικαιοσύνης με αρχεία, τέχνη και μηνύματα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες.
Ο Ερντογάν εγκαινίασε την έκθεση "Ηχώ" στην Ιστάνμπουλ